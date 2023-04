La Casa del Carnaval de Cádiz se estrenará con dos meses de jornadas de puertas abiertas

Uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía, y por el equipo de Gobierno, la Casa del Carnaval, se convertirá en realidad en apenas un mes. Así, lo confirma la concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, que también adelanta que el estreno del nuevo uso del Palacio de Recaño “no se hará con un acto inaugural” sino “con unas jornadas de puertas abiertas a la ciudadanía que se extenderán durante dos meses”.

Y es que hay que tener en cuenta que el periodo de campaña electoral de las próximas elecciones municipales rodea a las fechas previstas para la apertura del centro que se prevén “para el último fin de semana de abril”, aunque la edil no se quiera “coger los dedos” y advierta que “puede que algún último detalle” los lleve “a meternos en el primero de mayo”. Con todo, Cazalilla aclara que no hay impedimento para abrir las puertas de la Casa del Carnaval porque “ aunque la ley electoral no permite hacer un acto de inauguración como tal, sí permite abrir los emplazamientos”.

También tiene la edil de Cultura y Fiestas fijada la manera en la que este nuevo equipamiento se presentará a la ciudad. “Durante los dos primeros meses, prácticamente, habrá jornadas de puertas abiertas para que todo el mundo pueda conocer la Casa del Carnaval. Así, en ese periodo, lo que vamos a configurar son unos turnos de visitas a los que los interesados se podrán inscribir a través de la web y la entradas serán gratuitas para todo el mundo en ese tiempo”, adelanta.

Se tratan, prosigue la concejala, de “visitas reservadas para 20 a 30 personas cada turno” con la intención de que se pueda realizar “una visita tranquila, sosegada” por las instalaciones visitables de la Casa del Carnaval. “Van a estar abiertas la planta baja, la exposición permanente, la exposición temporal y el auditorio, pero es verdad que la parte que tenemos proyectada para la zona documental y otras zonas (entre ellas la cafetería) previstas en el proyecto no estarán para esas fechas”, precisa Cazalilla una información (la de que la Casa del Carnaval no se inaugura al completo) que ya ha ido dejando caer durante los últimos meses.

Pero una novedad más que revela la edil es que las personas que visiten la Casa del Carnaval contarán con “una tablet guía” que les servirá de apoyo en el recorrido. “Al igual que habitualmente en los museos te ofrecen una audioguía, la Casa del Carnaval entregará a cada visitante este sistema, mucho más con los nuevos tiempos, y desde ahí podrán acceder a multitud de datos”.

De esta forma, la duración de la visita a la Casa del Carnaval, “estimada de media hora a una hora”, recomienda la concejala para un primer vistazo, puede extenderse “dependiendo del nivel de profundidad al que quiera llegar el visitante y en qué se quiere parar”. “Realmente, como hay muchísimo contenido subido al programa informático, tú puedes seguir accediendo información cada vez a más profundidad. Entras en una sala sobre un tema, y si este tema te sigue interesando, pues en la tablet que llevas, y en las pantallas que hay por todo el museo, puedes ir llegando cada vez a más recursos y más bases de datos”, explica Cazalilla materializando la idea que la empresa encargada de la musealización de este centro, Cultural Media, adelantó en la presentación del logotipo de la Casa del Carnaval: “Es un proyecto museográfico que cuenta con las últimas tecnologías para acceder a los contenidos, siendo cada visita personalizada”.

Visitas para las que en estos dos primeros meses de apertura se instaurarán turnos concretos. “Como una semana o diez días antes de comenzar este periodo de puertas abiertas, daremos todos los datos de cómo acceder a la web. Una vez que la persona entre podrá seleccionar el día y la hora de entre las opciones que pondremos para visitar, y así evitaremos las colas”, detalla la responsable de Cultura y Fiestas que apostilla que habrá turnos “de mañana y de tarde” y “todos los días” en cada una de estas dos franjas “se guardarán turnos de visitas tanto para colectivos como asociaciones del Carnaval, para que puedan hacer las visitas conjuntas”. “Y, por supuesto, en riguroso orden de inscripción”, añade.

Toda vez que transcurran esos dos meses de jornadas de puertas abiertas, “cuando todo el mundo, de Cádiz o de fuera, haya podido conocer la Casa del Carnaval”, se pondrá en marcha el modelo de gestión. Ese sí, todavía algo más en el aire.

Sí parece claro que "se pondrá una entrada para la gente de fuera, que seguirá siendo gratuito para los gaditanos y que se articulará algún tipo participación porque la idea es que sea un espacio construido entre todos”, cuenta.

Continúa flotando la idea –“la estamos estudiando”– de despertar la Fundación 1884 Casa Museo del Carnaval de Cádiz como eje del modelo de gestión del equipamiento pero, por ahora, la Casa del Carnaval se abrirá “con los recursos municipales” y con “personal municipal enteramente”.

Tampoco hay nombre, ni nuevos, ni conocidos, en la dirección, ya que Cazalilla recuerda que la implicación del escritor David Monthiel y del investigador Javier Osuna se ha articulado “a través de la empresa encargada de la museografía”. “En el pliego, una de las cosas que le pedíamos a las empresas es que tuvieran entre su gente a expertos, no sólo en museografía, sino también en Carnaval. Entonces, cuando Cultural Media ganó la oferta contactó para todo el tema del contenido, primero, con Monthiel, y después con Javi Osuna, que ha hecho una labor fundamental y muy exhaustiva”, halaga la edil que detalla que, sobre todo, estos profesionales se han encargado “de la exposición permanente”, con supervisión de la propia concejala y el edil Paco Cano que, además, son los que han definido el contenido de la exposición temporal, que se podrá ver en estos primeros meses, “junto con Jose Fernández y Carmen Gómez, que son personal del Archivo Histórico Municipal”.

“De momento, la Casa del Carnaval la arrancamos nosotros a pulmón. Afortunadamente, tenemos presupuesto municipal y el remanente para poder hacerlo con presupuesto municipal, porque no tenemos la aportación de ninguna otra entidad para esta puesta en marcha”, especifica Cazalilla que recuerda que sí contaron “con la subvención de los fondos europeos de la ITI para la museografía y la del Ministerio para la obra”.