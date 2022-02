Fiestas plantea un sorteo del Concurso de Agrupaciones en el Falla antes de Semana Santa

La edil de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, expuso este martes en el Foro del COAC celebrado en el Baluarte de la Candelaria novedades en cuanto a la organización del Concurso Oficial de Agrupaciones 2022 que se celebrará en el mes de mayo, con la final a principios de junio. Así, la concejala ofreció a los representantes de las agrupaciones la posibilidad de celebrar el sorteo del orden de actuación antes de Semana Santa para posibilitar que los grupos puedan organizarse con tiempo. Este sorteo se desarrollaría en el Gran Teatro Falla entre semana, ya que la programación cultural del coliseo de Fragela ocupa los fines de semana. Los asistentes al foro acogieron de buen grado que a la vez que el sorteo se celebrase la gala de entrega de los Antifaces de Oro del Carnaval 2021, ceremonia pendiente puesto que se suspendió a causa de la pandemia. Esta gala se emitiría en directo por Onda Cádiz Televisión.

De la misma manera, Cazalilla recordó que en el reglamento se mantiene la descalificación de las agrupaciones que no estrenen su obra en el COAC. Cabe recordar que David ‘Carapapa’ anunció su intención de llevar su comparsa, ‘Los indomables’, la cual va a estrenar próximamente en Cádiz, al Falla. “Con esa comparsa, el mismo repertorio y el mismo nombre nos inscribiremos en el COAC 2022 y asumiremos las consecuencias. Siempre he pensado que mi compromiso es con los aficionados, con Cádiz y el Carnaval, no con el concurso. El Carnaval nació para hacernos libres”, anunció en redes sociales.

Como avanzó Cazalilla tras la aprobación de las bases el pasado viernes en la Junta de Gobierno Local, el COAC de adultos se reduce este año en una fase, de manera que habrá una fase de preliminares en la que participarán todas las agrupaciones inscritas, una fase de semifinales con hasta un máximo de 42 agrupaciones, y una fase final en la que podrán participar un máximo de 16 agrupaciones. Los puntos se arrastrarán desde preliminares. La edil informó también sobre cómo será la distribución por modalidades en las semifinales. Así, el máximo de 42 grupos se desglosará en 8 coros, 15 chirigotas, 15 comparsas y cuatro cuartetos.

En cuanto al jurado, las bases contemplan que se mantienen los cinco vocales por cada dos modalidades, más el presidente o presidenta y el secretario o secretaria. Además, se crea la bolsa de suplentes. Asimismo, recordó que se añade la “impresión general” como elemento puntuable.

En relación a la cantera, las personas asistentes al Foro de la Cantera trasladaron a la concejala dos peticiones de las agrupaciones infantiles. Por un lado, solicitan que debido a compromisos familiares previos, las sesiones de esta categoría se celebren en viernes. De igual manera, han comentado la predisposición de las infantiles a comenzar antes que la categoría de adultos y así disponer de más días para preparar la Final.

Entre otras cuestiones, la concejala planteó en ambos foros que, a día de hoy, no se requerirá el pasaporte Covid para acceder al Gran Teatro Falla, ya que la Junta de Andalucía ha decidido no renovar esa obligatoriedad.