Carnaval de Cádiz: Los medios se reinventan ante el vacío de este mes de febrero

A pesar del coronavirus, Cádiz no se iba a quedar sin Carnaval. Aunque no hay Concurso de Agrupaciones en el Gran Teatro Falla y las callejeras no se repartirán por la ciudad en la semana de fiesta, este 2021 es tiempo de nostalgia. Un recuerdo al que están apelando los medios de comunicación, que han tenido que reinventarse para seguir ofreciendo las coplas, aunque con un formato diferente. Varias propuestas están potenciando todo el gran archivo audiovisual del que se dispone para que el Carnaval gaditano no quede en el olvido. Todo lo contrario, ya que el repaso al pasado puede servir de impulso para una edición de 2022 que se cogerá con muchas ganas.

Buena parte de la culpa de ello la tienen las radiotelevisiones municipal y autonómica, que han reservado espacios en sus parrillas para que los aficionados no se queden sin Carnaval.

La apuesta de Onda Cádiz está siendo muy importante. En primer lugar, recuperó con ReCOAC 2020 los cuartos, las semifinales y la final de adultos, y las finales de infantiles y juveniles de la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla. Desde el pasado sábado 30 de enero, y hasta el próximo 12 de febrero, está emitiendo a las 18 horas el programa El Palco del Falla, en el que Mirian Peralta, Enrique Miranda y Pepe el Caja están realizando una revisión de la historia de la fiesta desde el propio Gran Teatro Falla a partir de los archivos de la propia cadena y del Archivo Histórico Municipal. Un recuerdo por temáticas que hilvanan con entrevistas y actuaciones en directo. De momento, ya han tocado temas como los pelotazos, el recuerdo a los carnavaleros que ya no están, el papel de la mujer en el Carnaval o monográficos sobre Antonio Martín, Manolo Santander o Juan Carlos Aragón, mientras que en los próximos días dedicarán ediciones a los cajonazos o la fase preliminar.

Esta programación se extenderá durante la semana de Carnaval con especiales sobre el pregón, el carrusel de coros, el pregón del Dios Momo, las chirigotas callejeras, los romanceros y el baile por tanguillos. Como apoyo, Onda Cádiz Radio se transforma todos los días a las 15 horas en Onda Cádiz Radio Carnaval para repasar coplas históricas.

Por su parte, la principal propuesta de la RTVA es El Concurso del Milenio, que se emite desde el pasado 18 de enero a partir de las 21 horas en Radio Andalucía Información. Conducido por Manolo Casal, Juan Manzorro, Jesús Devesa, Mari Pepa Marzo y Fernando Casas el Bati, está repasando una selección de 150 agrupaciones desde el año 2000 y hasta 2020. Con un formato similar al COAC y dos jurados –uno oficial y otro popular–, actualmente se encuentra en la fase de cuartos. La final se emitirá el próximo 12 de febrero a través de Canal Sur Televisión. Asimismo, esta cadena televisiva también está emitiendo de madrugada 30 años de Tangai, en el que se rescatan algunos de los especiales sobre la fiesta.

En radio, Radio Cádiz ya ha puesto en marcha su programa SERpor cuatro, mientras que la Cadena COPE ya ha hecho lo propio con su tangos y pasodobles. Por su parte, Onda Cero propone un concurso para conocer quién es el más jartible del Carnaval.

Y si cada uno quiere llevar su ritmo para seguir descubriendo las coplas de Carnaval de otra época, el Archivo Histórico Municipal prosigue con su labor de poner en valor todos los vídeos de los que dispone del Concurso del Gran Teatro Falla –incluido el paréntesis en el que se celebró en el Teatro Andalucía por las obras del principal espacio escénico de la ciudad– desde 1982 hasta 2013 a través de su canal de YouTube. De momento, los aficionados pueden disfrutar de las actuaciones de las que tiene archivos de 1982 a las preliminares de 1987, aunque el objetivo es difundir los más de 7.000 vídeos que guarda.