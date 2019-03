“No me lo puedo creer. Todos los años os veo por Youtube y hoy estáis aquí”. De esta forma se dirigía un aficionado a un integrante de ‘Los del perchero’ muy cerca de la estatua de Colón. Las agrupaciones callejeras tienen tirón allende Cortadura. En Barcelona, por ejemplo, donde en la mañana del domingo hicieron reír a muchas personas en tres espacios diferentes de la ciudad como los jardines del Museo Marítimo, el exterior de la iglesia de Santa Ana y el espacio cultural Pati Manning. Antes, la llegada de los mencionados del perchero, Las Niñas de Cádiz y Los Guatifó se produjo a bordo del pailebote de Santa Eulalia, un barco velero. En el cantil del muelle barcelonés les esperaban agrupaciones catalanas como las comparsas ‘Los marea’, que este año ha concursado en el Falla, ‘La sombra’ y ‘Cenizas’, además de la chirigota ‘Con faldas y a lo low cost’. Recibieron a los gaditanos al son de Los Duros Antiguos en medio de una gran expectación mientras desembarcaban los grupos de Cádiz.

Antes de la primera actuación en el Museo Marítimo, el presidente de Andacat, Paco Flores, que ha apostado este año por el Carnaval callejero en colaboración con la Diputación gaditana, destacaba el “éxito” de la iniciativa tras “romper las paredes del Liceo y sacar la coplas a la calle”. Habló Manolo Padilla, de ‘Los guatifó’, en representación de los grupos para asegurar que “no nos esperábamos esta acogida”. Luego, entre un mar de móviles comenzaban a cantar ‘Los del perchero’ con su tipo de 2018: ‘El Juzgado de penúltima instancia de La Haiga’. Se hizo el silencio para que los tres jueces cantaran eso de “si usted cree que no hay justicia váyase donde La Haya”.

Mientras los jueces exponían su peculiar manera de entender la justicia, Las Niñas de Cádiz, con ‘De feria en feria’, contaban y cantaban en el Pati Manning sus peripecias como separadas que no se pierden una fiesta, incluida la del toro embolao y otras más desconocidas. Abrieron con la presentación, con música de ‘El titiritero’, la canción, precisamente, de un barcelonés inmortal como Joan Manuel Serrat. La tanda de cuplés formó el taco, especialmente el dedicado al líder de Vox, Santiago Abascal, al que ellas no votarían pero con el que no les importaría… pues eso.

En este lugar, antigua Casa de Caridad de Barcelona, se acumuló el público que, al igual que ocurre en Cádiz por Carnaval, siguió a las agrupaciones por las calles. Tras Las Niñas, y después de actuar en Santa Ana, llegó el turno de ‘Los guatifó’, que contaban con Koki Sánchez, una Lola Flores de mucho arte y tronío, como telonera. Luego, los Padilla, Caracol, Alonso, Pedro Morón y compañía, con el tipo del Excelentísimo Ayuntamiento de Guatifó, su chirigota de 2016, deleitaron al personal con algunas de sus más reconocidas creaciones. Entre ellas, la polka ‘España de mis amores’, de ‘Guatifalien’, con un repaso a la piel de toro de la que no se libró ni Cataluña, donde conocieron a una muchacha “muy mona” que, sin embargo, no ‘conviaba’. Por ello, optaron por decirle “en la Diagonal, delante de mucha gente, vete por el Paralelo que voy a salirme yo por la tangente”.

La novedosa experiencia resultó un éxito. Las tres agrupaciones llevaron a Barcelona una inmejorable muestra del brillante Carnaval callejero que se hace en Cádiz cada año. Fue el mejor preámbulo posible al espectáculo del Liceo, con sus agrupaciones oficiales. De esta manera, las dos maneras gaditanas de concebir la fiesta se dieron cita en la Ciudad Condal.