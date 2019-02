Ojalá alcancemos el día en el que una agrupación firmada íntegramente por mujeres no sea una rara avis en este certamen. Mientras tanto, tenemos que acercarnos a María Núñez y Cristina Calle con la misma pregunta en la lengua, un año y otro año, y van diez... Porque la copla con nombre de mujer viene desde Sevilla desde hace una década.

'Tattuaje' es la nueva apuesta "de las comadres" hispalenses que el año pasado alcanzaron los cuartos de final con 'La inoportuna'. "Creemos que es un tipo que nos da mucho juego porque es hablar desde los años 50, por boca de las copleras de los años 50, para reflejar cómo lamentablemente ahora siguen en boga los mismos temas de entonces", expica Calle, autora de la música de la comparsa y que este año lo está pasando "un poquito peor" puesto que no sale a escena por motivos laborales. "Creo que lo voy a sufrir más desde fuera que desde dentro", reía.

María Núñez, autora de la letra (única escritora en liza), defiende que, "al igual que siempre", su comparsa viene al Falla "a disfrutar, a pasarlo bien pero, por supuesto, también a competir, que para eso esto es un concurso". A competir contra todos los contrincantes. "Entre nosotras, las comparsas formada por mujeres, a veces hasta nos reímos de esa corriente que parece apuntar que competimos entre nosotras. Y de verdad que no lo entendemos porque realmente es que quiero pensar que eso no es así, que nosotras competimos de igual a igual con todas las formaciones y no en una liga aparte", lanza certera la escritora.

'Tattuaje', con doble t para desligarse de la comparsa del mismo nombre del año 84, cuenta con el atrezzo y vestuario de Artesanarte y el maquillaje de Alegría Jurado.