Taleguilla: "El Chapa es un espíritu libre pero trataremos de retenerlo"

La comparsa de 'Los Luceros' se ha presentado esta noche con "dos buenas letras, como en anteriores pases, así que estamos muy contentos". Una que critica duramente al COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas), cuyo desarrollo y ensayo "ha sido realmente complicado, pues no tiene hilo conductor, le llamamos la lista de la compra", ha bromeado Rafael Aranda 'Taleguilla' de una letra que "Ángel Subiela le pidió hace tiempo al Chapa y que venía muy bien en este momento del Concurso, pues es hora de darle una vuelta".

Un pasodoble que es una sucesión de calificativos para un Concurso que no termina de agradar al autor "porque no le gusta la presión del Concurso, no le gusta que le digan a qué cantar, ni encorsetarse, él es callejero, es un espíritu libre y el grupo siempre intentará retenerlo para continuar juntos este camino mientras que él quiera", ha confesado un sonriente Taleguilla.

No obstante, “pese a que muchos piensan que las exigencias de un director como Subiela al que le gusta pedir al autor temas concretos no es compatible con este carácter libre del Chapa, se complementan muy bien”, comentó. “Y el resultado es un pase como el de hoy”.

De la primera letra, un elegante piropo dedicado a sus compañeras responde que "es feminista y no, porque hoy día parece machista echar un piropo, así que el autor hace esta reflexión y decide cantarle a su compañera, nuestras compañeras". Un pase, en definitiva, "al que siempre se viene temeroso, pero tengo que decir que la comparsa ha caído con buen pie desde el principio".