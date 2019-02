El moroso Raimundo enseña sus credenciales y su ropa interior

Mientras el público todavía bate palmas y permanece en pie, el telón ha caído y en bambalinas se celebra la fiesta. El gaditano Andrés Cruz, con los ojos empeñados, se abraza a su padre, el corista Andrés Cruz, y, cómplices, celebran la actuación de semifinal de la chirigota 'Los morosos'. "Hemos trabajado mucho en muy pocos días, porque prácticamente casi todo el repertorio lo hemos traído nuevo, así que necesitábamos que la gente respondiera así", explica el excomparsista de Bienvenido.

Tres cuartetas de popurrí, un cuplé y la presentación. Nuevas del paquete. Confeccionadas "a partir del día siguiente en el que se anunció el pase", asegura Cruz. Tres días para escribir, ensayar y encajar estas nuevas piezas en un repertorio, el de semifinal, que comienza tal y como culminaba el popurrí en cuartos, con un Raimundo (el personaje moroso a que representan) en ropa interior, sin forillo y debiéndole dos mil duros a los artesanos.

"Sabíamos que era una apuesta arriesgada porque el personaje había gustado, el tipo también, y cambiándolo y dejándolo en calzoncillos pues a lo mejor no pegaba tanto pero, afortunadamente la respuesta del público ha sido buenísima", acierta Cruz que junto a sus compañeros de la chirigota de Los Molina, vienen "a intentar estar en la final, ¿por qué no?, hay que poner de nuestra parte, y luego si no puede ser, pues nada, ya estar aquí es un logro porque la sesión de hoy, por ejemplo, es digna de una final".

De hecho, Andrés se muestra en contra de "esa corriente para mí equivocada que apunta a que la chirigota está en crisis". "Fíjate las chirigotas de semifinal, la calidad que tienen, yo creo que hay buenísimos grupos y que el pase es complicado para todos". Los Molina, desde luego, han puesto sus credenciales sobre la mesa para aspirar a lo máximo. ¡Hasta han pagado el forillo para dos días!