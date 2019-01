José Castellón 'El Pellejo': "Sin esencia esto no tiene sentido"

"Sin esencia esto no tiene sentido y a los jóvenes, la verdad, les cuesta cada vez más mantenerla, pero para eso estamos nosotros aquí, para recordarles de dónde viene esto". 'Esto' es la esencia de la chirigota y quien habla José Castellón Pareja 'El Pellejo', 35 años de carnaval "de hojalata" a sus espaldas y sin Antifaz de Oro en su solapa.

Pellejo, con Rafael Valero y Juan Chaves, llegan "un añito más" al Gran Teatro Falla con 'La ciudad no es para mí', todo "un homenaje" a la figura del actor Paco Martínez Soria. Un tipo a la medida de su grupo pues para Castellón Pareja "es importante coger una idea que vaya con ellos, que se sientan a gusto, no vamos a ponernos en plan futurista, eso para nosotros no pega", reconoce.

Y así los chirigoteros "de setenta y tantos y ochenta y tantos años de edad" llegan al coliseo "alejados de polémicas, de tonterías" y con el ánimo puesto sólo en una idea, "que esto es un regalo, que cantar en el Falla con esas edades es un auténtico regalo aunque -apostilla con arte Pellejo- tampoco vamos a rechazar un caramelito si nos lo dan".

Eso sí, el motor de estos incombustibles carnavaleros (dos de ellos vienen del grupo original de la casa del pensionista de la calle Zaragoza) es simplemente proseguir "con esta labor, yo creo, tan buena de hacer una chirigota con personas mayores porque es la mejor batalla contra la vejez y el alzheimer", concluye Castellón Pareja que ya cumple 15 años "sacando a los mayores".