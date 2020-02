Caras jóvenes en los camerinos. 'Los primerizzos' han debutado este año en el concurso de adultos y han logrado estar en cuartos de final, un éxito que están saboreando.

Entre sus autores está Fernando Nuñez, Fernandi, que está "matando el gusanillo con la alegría que me dan ellos", contaba mientras dentro celebraban un cumpleaños. "Para ellos tiene que ser inolvidable este concurso, porque quizás en el futuro cada uno vaya a un grupo, pero este paso de categoría es muy bonito. Y además cómo cantaron. Que no es que desconfiáramos de ellos pero es que lo hicieron de lujo", comentaba.

Fernandi, que compone la música junto a David Dominguez 'Principito', nunca vivió esta sensación en primera persona, ya que su debut fue directamente en adultos. Sin embargo, el autor, que no pisa las tablas como componente desde 'Los americanos' (2003), se ha implicado con la cantera desde hace siete años, sacando grupos juveniles e infantiles, "de donde provienen muchos de los comparsistas de 'Los primerizzos'.

Sobre volver a salir, parece que lo tiene claro. "Competir al máximo nivel implicaría muchas cosas, que los que estamos más baqueteado ya las conocemos. Que si el trabajo, tener ocupados los fines de semana,... No quiero sonar pedante, pero habiendo jugado en el Madrid no voy a jugar en el Chiclana. Pero lo que supone estar en el Madrid no me apetece".