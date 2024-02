COAC 2024 (El tipo de 'Los sacrificaos'): Un obrero sinónimo de peón... de ajedrez

Las ideas de los autores del Carnaval deben ser interpretadas luego por los artesanos encargados de sus disfraces y montajes escenográficos. Y deben converger los pensamientos de ambas partes para llevar la agrupación a buen puerto. En el caso de la comparsa de Jona 'Los sacrificaos', que cerraba esta segunda noche de semifinales, ha sido la empresa Arte Vida, de Álvaro Ortega, la que se encargado de plasmar en el Falla la idea de un obrero-peón en un tablero de ajedrez que es la sociedad.

Explica Ortega que todo el disfraz "está envejecido, pintado y con roturas en las telas". El pantalón debía parecer el de un mono de Astilleros, "como cuando el obrero se quita la parte de arriba y se ata las mangas a la cintura. Está hecho de tela como loneta o sarga, propia de los monos de trabajo".

La chaqueta tiene detrás la figura de un peón para aclarar la idea. "Carnavalizada, con rombos, en un guiño a un tablero de ajedrez aunque con otra figura geométrica", apunta Ortega. Por su parte, "el sombrero parece un bombín cuando en realidad es un casco de obrero trabajado, tuneado, envejecido, desgastado para dar la impresión que tiene detrás muchas faenas en Astilleros".

Bajo el casco, pañuelo rojo y negro en la cabeza, con los colores de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo). "En la solapa llevan un corazón rojo, símbolo del sentimiento de la lucha obrera. Como la sociedad no deja de ser un juego, es un detalle del póker", destaca.

Los comparsistas llevan guantes de obra tratados para que parezcan desgastados. "Y varias cinturones cruzados, simbolizando que todos los cambios sociales y económicos recaen en el trabajador. Ya se sabe eso de "apretarse el cinturón", que siempre le toca a los mismos". Y entre los cinturones, un tirachinas, símbolo de reivindicaciones callejeras por un puesto de trabajo. En los pies, botas con cuerdas, homenaje a los barcos de Astilleros.

En la escenografía Ortega tenía claro que debía mandar la puerta de Astilleros de Cádiz en la carretera industrial. "El muro representa la lucha obrera y de ahí parten los peones hacia la partida que es la sociedad", afirma. Con sus pintadas, como no podía ser de otra forma. Y el símbolo de la anarquía y la leyenda 'Astilleros no se cierra', firmada por el padre de Álvaro Ortega, May, histórico sindicalista de Astilleros en el comité de trabajadores. "Mi padre luchó mucho por la factoría", decía orgulloso.

Tras el muro, barricadas con ruedas y palés. "Entre el muro y el forillo está el caballo, otra pieza del ajedrez, como la fuerza del estado, representado por un dictador a caballo con la soga al cuello como si fueran a derrocarlo". También una torre, rey y reina. Y un rascacielos con el símbolo del euro como si fuera la banca. El alfil es una cúpula de iglesia. Un ajedrez social para que brille la comparsa 'Los sacrificaos'.