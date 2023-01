COAC 2023 | Iván Romero: "Una comparsa desenfadada no lo tiene difícil ante una de toda la vida, lo tiene imposible"

–¿Trae el mismo estilo de comparsa con su participación entre copla y copla y su vertiente cómica?

–No, este año no intervengo. Bueno, solo una pincelada al principio, pero poco. Entendía que estaba a una comparsa de ponerme pesado. Este año no la iba a sacar, pero el grupo me convenció. Lleva el mismo estilo, eh, alegre, de cachondeo, pero no salgo yo entre copla y copla. Había que dejar en barbecho mi participación un tiempecito.

–¿Una comparsa desenfadada lo tiene más difícil que una de toda la vida?

–Difícil no, lo tiene imposible. Todavía están muy arraigados los cánones de las comparsas, que tienen que ser bonitas y bien vestidas. Espero que con el tiempo se vayan aceptando más las comparsas más desenfadadas. Cuestión de estilos y de modas.

–¿Qué se puede esperar de ‘Los revoleaos’?

–Lo de siempre. Una comparsa alegre y a la vez crítica, con un mensaje. Sin estridencias.

–Este año hace comparsa y chirigota, ¿qué le ha costado más trabajo?

–Lo que más trabajo me ha costado ha sido el cuarteto, que no lo he hecho. Lo demás, tanto la chirigota como la comparsa, se hace con mucha más tranquilidad. En la chirigota me he involucrado un poco más porque no tenía mi estilo muy arraigado, ellos tienen un estilo más clásico. Ideas nuevas y músicas nuevas. He tenido que ir más el ensayo de la chirigota por eso, para que entendieran bien lo que yo quería.

–¿Por qué no saca este año el cuarteto?

–El Carnaval de verano me quemó un poco. Y sacar dos cuartetos en seis meses para mí es imposible. El esfuerzo que hice por estar en ese Carnaval, con dos personas que no habían salido nunca, en tres meses muy intensos y a la vez muy bonitos. Me llegué a sentar con mis hermanos para sacar cuarteto, pero decidí que no. Que no iba a llegar a ningún lado. Realmente iba a rebujar los dos cuartetos, con mis hermanos, Miguel y Leo Power. Que los dos no habían vivido un Carnaval normal de febrero. Y me he quedado con esa espinita por ellos dos.

Revoleao Como guiño al IX Congreso Internacional de la Lengua que del 27 al 30 de marzo se celebra en la ciudad, lDiario del Carnaval pretende atesorar las palabras del habla gaditana favoritas para las diferentes personalidades de la fiesta grande de Cádiz que desfilarán por estas páginas durante el COAC. Iván Romero elige precisamente “revoleao”, como el nombre de su comparsa. Porque “tiene muchos significados. Un niño que está todo el día en la calle está revoleao y te echan del trabajo, y estás también revoleao. Y estar tirado en el sofá un fin de semana, también. Y un calcetín en una esquina del cuarto está también revoleao. Sirve para muchas cosas”.

–Este año hay muy pocos cuartetos. Las ausencias de Aguilera, Morera y usted con sus hermanos pesan. ¿Estamos ante otro periodo de crisis en la modalidad?

–No creo que la modalidad esté en un periodo de crisis. Simplemente es un ciclo con menos cuartetos, aunque no tiene porqué perderse la calidad. Vamos a ver qué traen los jóvenes que han subido este año de la cantera y el de Gago es una apuesta segura. Pero es verdad que la modalidad es difícil. Y además, en una chirigota o comparsa te falta un componente o dos, y tiras para adelante. Eso sucede en el cuarteto y tienes que parar. Morera y Aguilera, por motivos profesionales. Y yo, que he frenado después de 11 años sacando cuartetos por seguido.

–Hasta hace poco participaba usted en la organización del COAC representando a los cuartetos en el Patronato. ¿Estaba de acuerdo con su disolución?

–Tal y como estaba el Patronato, yo estaba de acuerdo en su disolución. Voté a favor. Al final no era muy representativo. En cuartetos sí, porque somos pocos estamos todos en la asociación. Pero no era el caso de otras modalidades. Y creo que no estaban representadas todas las agrupaciones.

–¿Qué valoración hace de la organización actual del Concurso?

–Bueno, al final es un concurso, que si te gusta vas y si no, pues no vas. Ahora, como voy, me atengo a las normas que tiene el Concurso. El año que yo vea que no me merece la pena o no me renta, con no ir tengo bastante. Por ejemplo, el de verano fue muy bien. Me gustó eso de las tres fases. Enriqueció los repertorios porque no te desgastas tanto. Al final han vuelto a los cuatro días y no se puede decir otra cosa.

–¿Qué le parece lo que ha visto hasta ahora del Concurso 2023?

–Estoy viendo un nivelazo en chirigotas. A la mitad del concurso ya habían cantado cuatro o cinco chirigotas muy buenas. Quizás la comparsa, con destacadas ausencias, está más sosilla. Pero faltan algunas de las importantes y se pondrán a la altura de las chirigotas al final de la preselección. Y en coros, con los regresos, también hay un gran nivel. En general veo un muy buen nivel.