COAC 2023| Antonio Bayón: "Enganchar a la gente joven ha sido siempre uno de los objetivos del coro de Los Estudiantes"

El coro de Los Estudiantes llega al concurso de 2023 tras haber alcanzado lo máximo en 2022, siendo por primera vez ganador de la modalidad. Antonio Bayón y Rubén Cao, en la composición, y Pilar Tejada, en la dirección, siguen al frente de este joven grupo que vuelve a aspirar a lo máximo. Estas son las sensaciones de Bayón poco antes del estreno de 'El día de mañana'.

–¿Aún con la resaca de ese primer premio conseguido por primera vez este pasado verano de 2022?

–Para nosotros fue inolvidable, por esa sensación de conseguir el premio por primera vez y a nivel de concurso fue maravilloso. No noté que fuera una fecha distinta, porque una vez que te metes en el escenario y empiezas a concursar todo en general fue muy parecido a febrero e intentamos sacar el mejor coro posible y entiendo que los compañeros, por la calidad que hubo, igual, no fue un concurso de paso. Pero tengo sensaciones contrapuestas, porque la calle fue muy desangelada de público para los coros. Yo soy de los que prefería ese Carnaval a que Cádiz se quedara por segundo año consecutivo sin él pero tenía sus inconvenientes y uno era ese. Se unió a que no se declaró festivo el Lunes de Coros, días laborables, el horario de los carruseles porque no teníamos otra forma de hacerlo por la calor... Pero creo que ahora, retomándolo como hemos hecho siempre, volveremos a la normalidad plena.

–¿Qué ha sido más difícil hacer ‘Pachamama’ o ‘El día de mañana’?

–Los dos, porque nos ha estado condicionando en ambos la premura de tiempo. ‘Pachamama’ lo hicimos en dos meses y medio porque estábamos sin local de ensayo y fuimos una de las últimas agrupaciones en anunciar que concursábamos. Y ahora con menos tiempo de descanso, ha costado un poco más arrancar, provocado por esa dulce resaca quizás, pero hemos redoblado esfuerzos y entendemos que estamos a la altura de lo que se espera.

–¿Y qué nos puede adelantar de lo que veremos mañana sobre las tablas del Falla?

–Pues la idea la teníamos en mente antes que ‘Pachamama’ y la descartamos porque no daba tiempo material a realizarlo para junio y al final el resultado fue maravilloso. Pero el trabajo realizado ha derivado a una cosa no exactamente igual. Creo que podíamos haber optado por una solución más continuista pero el coro de Los Estudiantes hace siempre la idea que más le gusta, con la que está cómodo y divertir con ella.

-¿Sienten la responsabilidad de enganchar al público más joven para esta modalidad?

–Ese ha sido uno de los objetivos desde el coro de Los Estudiantes, enganchar a gente joven para la modalidad que estaba totalmente desatendida por un público de menos edad. Y, a nivel personal nuestro, lo hemos conseguido, porque mantenemos a todos los componentes prácticamente con los que empezamos y creo que el cambio se ha notado. Y no solo nosotros, creo que hay una evolución en la modalidad para conseguir que el público siga a los coros.

–En la cantera, de donde vienen, sólo se queda este año un grupo.

–Es muy complicado. En nuestro caso estuvimos cuatro años compatibilizando el coro de juveniles con adultos, y un total de once años en juveniles, pero tuvimos que abandonarlo porque nos hacemos mayores, los trabajos... La dificultad está sobre todo en la orquesta de pulso y púa y creo que al ser la pieza que identifica a Cádiz –el tango– desde las instituciones municipales deberían fomentar el aprendizaje de eso tan nuestro. Nosotros lo hacíamos con nuestro coro juvenil en la escuela de pulso y púa en la asociación de Aires de Cádiz y gran parte de ellos se han quedado en el coro.

–Año de varios regresos al coro, ¿cómo ve la pelea?

–El año pasado, y a pesar de las ausencias, creo que ya se ofreció un nivel superior a otras ediciones y se vio en la final de coros. Así que si las ausencias que no estuvieron en junio vienen en febrero con la calidad que le supone podemos estar ante un gran año de coros y creo que va a ser así. Y lo que digo siempre: la riqueza de la modalidad es que hay muchos tipos de coros y todos muy válidos, porque todos respetamos el tango, que es la pieza fundamental y para nosotros, una vez que se respete esto, cualquier coro es válido.

-¿Cuál es el camino para estar entre los favoritos?

–Si tuviera la clave del éxito no te la iba a decir (ríe). Pero una de las partes importantes quizás haya sido mantener el grupo y a los responsables del coro tanto tiempo y confiando realmente en lo que hacemos, creer en una forma de hacer las cosas y morir con ella, aunque no necesariamente tenga que salir bien. Y cada uno en su faceta, Rubén Cao, Pili Tejada y yo hemos intentado mejorar lo que le podemos aportar al coro y el grupo ha evolucionado. Pero hemos mantenido lo que teníamos y lo nuevo se ha amoldado a la filosofía que tenemos, de preferir el grupo humano, aunque el vocal también haya sumado. Así que la piña y la familia que formamos es una clave principal del coro de Los Estudiantes.