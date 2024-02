COAC 2024 | Los detalles del tipo de 'Donde fuimos felices'

La comparsa 'Donde fuimos felices' no deja un detalle al azar. Desde su repertorio, pasando por su tipo como por su puesta en escena, Germán García Rendón pone sobre las tablas una idea que tenía clara, "que quería sacar desde hace un par de años por lo menos" y que se adentra en el tema de la salud mental. "Mi temor era que no se entendiera la idea, que no se captara a la primera, por eso lo que más me costó fue afinar al máximo esa representación", comenta el autor, satisfecho porque haya llegado su comparsa "basada en un hecho real" y con el que vuelve a sus orígenes de OBDC.

Ese regreso se nota desde la escena, "que queríamos que se distinguiera de los años anteriores y recordara al OBDC más antiguo", y que se hila a través de "ese narrador que son los miedos que habitan en tu mente y que te van a acompañar en tu camino". Lo ha plasmado el equipo de Artevida Factory,de Álvaro Ortega, con Pili Montes a la costura, y con el maquillaje de LooksArtstudio.

El disfraz cuenta con todo tipo de símbolos relacionados con la salud mental, desde la camisa de fuerza, que está del revés, con el forro acolchado hacia fuera, que está coja y que tiene una manga más corta de la otra. "Es una metáfora de estar al revés", apunta Rendón. "También en los brazos llevamos maquillados esas barritas que cuentan los días para salir de esa cárcel sin barrotes", explica sobre un tipo "un poco circense, con esos pantalones de rayas".

Y en el gorro mucho más: el corazón con la venda que se ha convertido en el símbolo de la salud mental en los jóvenes; y que tiene una abertura "que tiene luz, la luz interior que quiere salir". Tampoco falta el XD, logo de los inicios de su comparsa como una manera más de reconectar con estos y que también llevan en sus uñas.

La puesta en escena

Pero todo no queda en lo que llevan puesto los comparsistas y lo que pensó Germán se plasma en una escenografía de Artevida que completa este mundo al que nos lleva 'Donde fuimos felices'. Cobra protagonismo con el "dinamismo" en su popurrí como una parte de más de la explicación de los pasajes por los que pasa en el proceso.

Así, está el tótem con el corazón y la cabeza con las cuerdas para la lucha interna entre el corazón y la razón, unas puertas tapiadas que plasman la dificultad de las salidas, escaleras sin salida y "que no llegan a ningún lado". Y un reloj que tiene los números desordenados, por la importancia del tiempo a la mente, y que tiene una curiosidad: son las tres de la tarde, "por eso de que se dice que está con la cabeza a las tres de la tarde". De fondo "un cielo estrellado como la esperanza".

Las cuartetas van desde la caída al pozo, la presión en las redes, la importancia de la infancia en la psicología de los adultos después y para finalmente llegar a esa salida. "Se me ocurrieron miles de ideas", comenta el comparsista. Así, desde el principio hasta el fin el autor se "desahoga" con una historia que como dicen al final te puede resultar familiar, de un amigo, de otra persona, ya se llame Germán o cual sea su nombre.