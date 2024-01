COAC 2024: La chirigota de un anónimo más que conocido

La chirigota de San Fernando quería ir con todo al tipo. 'Anonymous gaditano' se presentaba interpretando a esos que critican en redes sociales al Carnaval y "se cargan a todo el mundo pero sin dar la cara". Y por eso, sus autores se inscribieron como anónimos. Así lo ponía en la ficha de inscripción. " Lo pusimos en la base para gastar la broma, al día siguiente todo el mundo lo sabía, y con la gracia hemos perdido la credencia. Ha salido regular", reía Juanma Bocuñano, cabeza visible del grupo.

Porque en verdad, Bocuñano no se esconde, y ha salido un par de ocasiones al escenario durante la actuación interpretando a la inteligencia artificial y soltando pamplinas varias como él solo sabe hacerlo. "Que va, no me escondo. De hecho, hago un par de pinitos con dos disfraces. Vamos porque no se han aprendido una cuarteta y he tenido que salir a arreglarlo", bromeaba.

Así hemos visto a Juanma de pastor -como si fuera Martínez Ares aprovechando que cantaban antes de 'La oveja negra'- y luego de inteligencia artificial, momento estelar que le ha dado más juego para decir 'maldades' varias.

Ya en serio, 'Anonymous gaditano' ha contado con varias colaboraciones que Bocuñano quería agradecer. "La idea fue hablando con el Bizcocho, la música es de Javi García 'Ojo' y Gago nos ha echado mucho el cable, de filtro".