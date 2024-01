COAC 2024| Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la décima sesión de preliminares

La décima sesión de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2024 ha impactado en los primeros puestos de la clasificación establecida por el Jurado Diario de Diario del Carnaval. Así, en la modalidad de coros ya cuenta desde este jueves con un nuevo líder.

De esta forma, el coro 'Los iluminados', de David Fernández, José Manuel Pedrosa y Kike Remolino, se ha colocado en primer lugar con 234 puntos, arrebatándole la cumbre a 'Los luciérnagas', que se quedan a 2 puntos, mientras que 'El gremio' pasa a tercera posición con 229 puntos.

En el resto de modalidades, no se han producido grandes incidencias. Así, en chirigotas, 'Los exageraos' (236), 'El Grinch de Cái' (234)y 'Que ni las hambre las vamo a sentí' (227) continúan reinando en la parte alta de la tabla, mientras que las agrupaciones que han participado en la función de este jueves quedan en los puestos 17 ('Los excalvos' con 151 puntos) y 18 ('Los egocéntricos' con 149 puntos).

Las comparsas más competitivas siguen siendo 'La oveja negra' (238), 'Pueblejito de la frontera' (222) y 'La alegría de Cádiz' (221), ya que no les ha afectado la irrupción de las agrupaciones que han cantado en esta décima sesión del certamen. Así, 'Momosapiens' quedan en el puesto 13 con 166 puntos; 'Los gritos de Cádiz' en el lugar 15 con 161 puntos y en el puesto 20 se ha colocado 'Welcome to Cádiz... Picha' con 136 dígitos.