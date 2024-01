COAC 2024: Selu y Sheriff, el encuentro antes del gran duelo chirigotero

La manera en la que se saludan –dos o tres buenas palmadas sobre las espaldas, el gesto cariñoso, la disposición abierta de los cuerpos– hace presagiar que el encuentro entre los dos grandes protagonistas de la noche de estreno del COAC 2024 poco tiene de duelo al sol y más de reunión de viejos compinches. José Luis García Cossío y Juan Manuel Braza se ofrecen una bienvenida mutua que también profetiza el clima –distendido, propicio a la confidencia, a la risa y a la anécdota– que se respirará en el almuerzo organizado por Diario del Carnaval en el bar Terraza. Una cita, quizás un tanto dickensiana, en la que se hablan de los carnavales pasados, los presentes y los futuros (un Cuento de Navidad o de Carnaval) cruzados, eso sí, por las fotos de los hijos, por recomendaciones de cómo está más bueno el cream, y por algún que otro suceso inenarrable en las páginas de un periódico... Selu y Sheriff están a gusto, y nosotros con ellos, “venimos una vez al mes, si hace falta...”

La ocasión, desde luego, lo merece. No siempre en la tirada de dados que el dios Momo se pega en el sorteo se resuelve un debut de Concurso con un esperadísimo regreso y con la agrupación de un pregonero. “Yo estoy contento de coincidir con Selu, a mí es que me gusta su chirigota”. “Y a mí la tuya, además somos ya los viejos del lugar”, conversan sobre la coincidencia que lleva a celebrar hoy “los 30 años de 'Caimán’ y de ‘Los Titis’, una cosa muy bonita’”, recuerda con su sonrisa imborrable el autor de ‘El Grinch de Cai’ apoyado por la lucidez a velocidad del rayo del creador de ‘Y ni las hambre las vamo a sentí’.

“Yo estoy contento, también iba adelantadito... Es que nunca se sabe si va a ser factible o no el hecho de cantar el primer día o el último. Yo el último no lo quiero. Y he vivido ya todos los puestos, me quedará, creo, el vigésimo quinto (bromea)... Al final, la expectación está creada, y encima me toca con el Sheriff, que somos los dos viejos, así que la verdad, para mí va a ser volver por la puerta grande”, reflexiona Selu tras dos años, y tres carnavales, de ausencia del Concurso. “Yo pienso igual, si te dan a elegir entre cantar pronto o tarde, yo prefiero pronto. Y con el tema del pregón, cuanto más adelante la chirigota, más tiempo voy a tener. Además, cantar con Selu para mí es una cosa muy bonita. Somos dos chirigotas que llevamos mucho tiempo, nos llevamos bien, bueno, es que en la chirigota nos llevamos bien todo el mundo...”, le continúa el pregonero del Carnaval 2024, siempre teléfono a la vista por si tiene (que tuvo) que atender a su desempeño profesional.

Selu enreda (“apúntale dos botellas, tres más de lata de tomate...”), al Sheriff se le ve la muela del juicio, suelta también alguna de las suyas, y entre plato y plato el ánge está servido. “Eso que ha dicho Juanma de que en la chirigota nos llevamos todos bien es algo que se dice mucho pero es que es verdad, aunque luego nos matamos por detrás”. “Home, en el Concurso vamos a la guerra”, cruza el partenaire. “No, en serio, la chirigota es diferente, de otros gremios no voy a hablar, aunque últimamente me voy de la lengua, porque, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, no puedo con la gente retirada y del propio Concurso que hablan de los compañeros, no es mi rollo para nada... Y sé bien lo que digo porque lo he visto durante toda mi vida, porque yo he salido en comparsa, no sé si lo sabéis, que lo ha dicho Modesto alguna vez...” “También, por si no lo sabéis, El Tino salió en Caimán...” , suma Braza y las carcajadas se filtran por las paredes del reservado.

Cargas aparte, entre los gigantes chirigoteros también caben consejos. De hecho, Sheriff no oculta que ha pedido recomendaciones a algún compañero que otro que se ha visto en la misma situación por la que él atraviesa en este 2024, con chirigota en liza y el pregón. “A Yuyu, que fue pregonero el año de 'Los que no paran de rajar', y a Selu, por supuesto. Él me dijo, ¿te acuerdas?, que me dedicara primero a la chirigota y luego al pregón”. “Claro, es que el pregón, nada más que por trayectoria, gente como nosotros lo tenemos hecho. Tenemos detrás un arropamiento... Si fuera, a lo mejor, Alejandro Sanz, que ha empezado ahora y no tiene canciones...”, ironiza el aludido. “ Te lo juro, de corazón, que no le temo a escribir el pregón, ni a interpretarlo, yo lo que temo es montarlo, el engranaje... Porque tú a tus doce componentes los manejas, pero ¿cómo manejas tú la orquesta, la diadema esta de aquí...? Eso es lo que a mí me da miedo. Entonces hay que delegar en gente que sean expertas en ese tema. En ese sentido, sí, las carnes en vilo, porque tiene que salir bien”.

¿Y le daría un consejo a Selu sobre su vuelta al Falla? Porque el Concurso y el aficionado han cambiado una mijita en estos tres años..., preguntamos. “Yo es que pienso que Selu tiene un sello particular que no debe cambiar. Le diría que no cambie, aunque no creo que vaya a cambiar –“pues eso quiere mi mujer toda la vida, que cambie”, salpimienta– por haber visto los toros desde fuera de la barrera. Él habrá echado de menos la adrenalina del Concurso pero en los escenarios ha seguido estando, ha seguido trabajando y ensayando. Y el Concurso está igual, Selu, bueno está peor...”, ríe.

“Realmente el volver, no os creáis que me ha supuesto un “y ahora cómo lo retomo?”, ¡qué va! Fue un poco como lo de Unamuno, “decíamos ayer...” Además tengo nuevas incorporaciones que me han dado un subidón de ilusión grande (Juan Ardentía, Peñita, Ignacio Álvarez...), estoy más ilusionado que nunca y en esta cosa de la creación somos muy sensibles y nos afecta todo lo que nos rodea, en este caso, positivamente. Al final es que esto es como una necesidad. ¿En qué cajón guardo de mi casa todas las pamplinas que se me ocurren? No tengo cajones ya, entonces lo que hago es ponerle una música y tirarlo para delante”, cuenta la primera espada a la que apostilla el otro maestro de esgrima –“de todas formas, es muy bonito, y es distinto, decir dejo de salir porque quiero, a decir lo dejo porque se me ha ido la musa o no conecto”– al que vuelve a responder Selu: “Cierto y fíjate que yo, por la época de ‘Los Titis’, pensaba que cuando llegara momento de la familia o cuando los padres se hicieran mayores, pues tendría que dejarlo o descansar pero qué va. Llegó el momento y saqué 'Los enteraos' en la peor situación personal y dejé de salir por el musical, por cumplir un sueño... Cuanto más bebo, más verdades digo, ¿qué?”, quita hierro rápidamente.

Pero no tanto el espirituoso, sino más bien el conocimiento, habla por boca de los dos chirigoteros más veteranos del concurso de este año. “Yo miro para atrás y me gustaría que hubiese más gente empujando porque autores de chirigota de Cádiz van quedando poquitos. Miramos y está ahí el Lacio, el Noly, pero tampoco con un grupo de chirigota fijo... Es que ya no hay tanta constancia de grupos como los nuestros, como el que tenía el Love... A mí es que me encantaría que siguiese la gente que viene empujando, por eso yo llevo 3 o 4 años escribiendo con Robe y Juanito, que lo que me gustaría es que en el momento que yo dejase de salir siguieran ellos”, baraja.

Salir, no salir, qué nos dictará el futuro... “Yo al menos es que no me planteo dejar de salir, porque no hay ningún motivo. Yo he notado en estos dos años y tres carnavales sin salir que me han servido para mucho, me he cargado las pilas un montón, he visto el cuadro de lejos y tal, pero no tengo motivo para dejar el Carnaval ahora mismo”, lo tiene claro Selu que es replicado por Sheriff: “Pues lo único por lo que yo dejaría salir, y lo digo a boca llena, es cuando me costara hacer reír o cuando lo que yo tengo en el coco no saliese. Los premios están o no están, pero cuando te subes a los escenarios y sales satisfecho y disfrutas pues merece la pena. Ahora, cuando te ves ya un poco frustrado, ese mal rato de antes de subir pensando ¿y ahora qué hago yo para hacer reír?, eso es muy malo y yo no pasaría por eso. En el momento que no exista esa confianza de que la gente está conmigo, sin que te diga nadie nada, hace uno así, pum, pum, y te vas por la puertecita de atrás”.

A buen seguro, ese día no es este 9 de enero de 2024 para ninguno de los dos chirigoteros que son “conscientes” de que el pase que ofrezcan en esta preliminar marcará la temperatura del Concurso en su modalidad. Una “responsabilidad contraproducente” si le echas demasiada cuenta. “Hay una frase en el fútbol que dice partido de expectación, partido de decepción. Así que mejor no pensar en eso”, recomienda Selu.