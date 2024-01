COAC 2024: El Melli: "Hemos empezado de cero sin presión ninguna tras el primer premio"

Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli salía más que emocionado tras el primer pase de su chirigota 'La callejera invisible', que regresa tras un intenso año en el que se hicieron nada menos que con el primer premio de chirigotas. "Y la sensación ha sido prácticamente la misma que el año pasado, hemos visto una conexión con el público desde el primer momento, esto no se puede explicar, la verdad es que me he sentido muy cómodo, el grupo ha disfrutado, el público también se ha puesto de pie unas pocas de veces, el público estaba entregadísimo con nosotros y nosotros con el público".

Ante la gran responsabilidad de regresar con el título de campeones en la modalidad, el Melli confiesa que no tenían miedo, "sabíamos que después de un primero es muy complicado, pero no hemos tenido en cuenta eso, a la hora de escribir y plasmar la idea junto al Molina nos dijimos que íbamos a empezar de cero porque ya lo del año pasado no nos lo quitaba nadie. Y así ha sido, hemos empezado de cero sin presión ninguna, te lo digo de corazón".

El Melli afirma que han vivido un año realmente hermoso, tal y como han cantado en el primer pasodoble, hasta el punto de que "llevamos desde marzo escribiendo la chirigota y en diciembre tuvimos la última actuación en el Teatro Chiclana, ha sido un año increíble". Y pretenden seguir dando guerra entre los barrotes de esta cárcel desde donde ofrecen una segunda parte a la historia callejera del pasado certamen, como lo hiciera Martínez Ares con su trilogía. Pero en esta ocasión "no se trata de una trilogía, sino una biología como yo digo, que es una asignatura, pero también esto".