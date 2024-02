COAC 2024 | Antonio Rivas 'el You': "Me duele mucho que la gente aplauda los tacos, es un humor barato"

Antonio Rivas 'el You' ha salido esta noche de final muy contento "porque después de más de treinta años estar en la pomada, con algo distinto, original, pareciéndonos a nosotros y a nadie más, pues es un logro". En este sentido, ha querido reivindicar los repertorios más elegantes, con un humor más trabajado y alejados de "los tacos, me duele mucho que la gente aplauda los tacos, me defrauda mucho, así como de los defectos físicos, es un humor muy barato, desde mi punto de vista, pero el público es soberano y manda". Tanto, que si "algún día soy jurado lo tendré en cuenta, lo valoraría, pues le quita calidad al espectáculo". Es más "en la calle, las chirigotas buenas no dicen tacos, cuando hay calidad", añade.

Un repertorio, el de este último pase que ha brillado más en los pasodobles, un alegato al flamenco, que para eso se llaman 'Que ni las hambre las vamo a sentí', "que teníamos claro que era el último pasodoble que queríamos cantar", y uno primero marca Selu a la llegada de los extraterrestres a la tierra, con Pedro Sánchez y Feijóo de por medio, "y lo hace de una manera que merece un género literario", ríe y reconoce You sobre el genial estilo del autor de su chirigota, José Luis García Cossío, que ha sufrido una pequeña bajada de tensión nada más terminar la actuación.

Con todo, reconoce el chirigotero "que haber llegado a esta noche ya es el premio".