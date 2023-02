COAC 2023| La comparsa 'Los revoleaos' se hace con el I Concurso Mayores de Coplas

La comparsa gaditana 'Los Revoleaos', con autoría de Iván Romero y Javier González, ha resultado ganadora del primer concurso de letras Mayores de Coplas con el pasodoble En el parque de mi barrio interpretado en la sesión de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC), el pasado 29 de enero.

El fallo del certamen, convocado por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y CaixaBank, se ha dado a conocer esta mañana de sábado 18 de febrero durante la emisión del programa de Canal Sur Radio Gente de Andalucía que ha tenido lugar en en Cádiz, en la sede social de la peña La Perla.

El jurado, compuesto por Manuel Barea Patrón, Antonio Arquero Mota, Nerea Mesa Lamadrid y Primitivo Sasián Macías, ha considerado que la letra seleccionada ha destacado por "su mensaje de sensibilización a la ciudadanía sobre el acompañamiento a las personas mayores en su natural proceso de envejecimiento y la mejora de su bienestar, como uno de los objetivos del certamen".

El premio consta de 6.000 euros (IVA incluido) y una escultura acreditativa en la que, cada edición, un joven artista andaluz mostrará su homenaje a nuestros mayores. En esta primera convocatoria del concurso, la obra ha sido diseñada por el artista cordobés Pablo Little.

Letra ganadora

En el parque de mi barrio, donde yo bajo a diario a llevar mi niño chico;En un banquito sentado, en su bastón apoyado, está siempre un viejecito.

Yo me siento a su verita, a un caramelo me invita, y se me pone a charlar;Yo lo escucho atentamente, y a él se le ve de repente, la cara de felicidad.

Cuenta, todas las tardes me cuenta, aunque yo ya me lo sepa…… que trabajaba en el muelle y qué penita que ya no puede… y lo guapa que era su Pepa.

Cuenta, todas las tardes me cuenta, que cargaba el Nazareno,que salía en carnavales, solo en la calle, porque “pal” Falla no era tan bueno.Y cuenta…

Que Pepa no está, que no tiene niños ni nietos, no tiene con quien charlar,que se siente solo esperando que llegue la hora y tenga que marchar,que se le está siendo largo, muy largo, el final.

Qué penita de saber, que el progreso nos arrolla, como si fuera una ola,y cuanto más avanzamos, y más nos comunicamos, más gente se muere sola, más gente se muere sola.