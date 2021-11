'Babetazo' del coro de Pedrosa y David Fernández para el Carnaval de Cádiz 2022

El coro ganador de las dos últimas ediciones del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), 2019 y 2020, ha anunciado el nombre con el que irá al Falla en abril-mayo y a la calle en junio de 2022. Se llamará 'Los babeta' y llevará autoría de David Fernández, José Manuel Pedrosa, Antonio Rodríguez 'El Maera' y Raúl Rodríguez.

En las redes sociales el coro ha explicado "Qué bonito es Cádiz... Y qué chico... pero cuánto nos enfrentamos entre nosotros... nos llamamos valientes, cobardes, sumisos, vendidos, comprados, exaltados... Unos somos del carnaval de febrero, otros son los del carnaval de mayo, unos serán del Falla, otros sólo callejeros, unos del kichi, otros lo contrario, unos de la vacuna, otros los que no lo ven claro, unos de la lucha obrera, otros de los brazos cruzados, unos del Carranza, otros del Mirandilla, unos me dicen hazlo... otros que no lo haga... sea como sea y te metas donde te metas, unos serán para otros una mancha de babetas... nosotros hemos decidido ir al concurso de mayo, razón por la que seremos babetas para unos y para otros lo contrario... porque en Cádiz to se soluciona echando un buen puñao de babetas... estas son las razones entre muchas otras ... de que este año nuestro coro se llame... Coro 'Los Babeta"... salud para todos, nos vemos en el 2022 para regalaros nuestro particular babetazo...".

Este coro alcanzó el primer premio en 2019 con 'Los del patio' y en 2020 con 'La colonial'.