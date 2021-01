El Archivo Histórico Municipal rescata los vídeos del Concurso del Falla de 1982 a 2013

Entre las joyas documentales que guarda el Archivo Histórico Municipal, una de las más codiciadas era todas las grabaciones audiovisuales del Concurso del Gran Teatro Falla. Aunque actualmente se puede ver el certamen de coplas en directo al completo a través de la televisión o por internet desde cualquier parte del mundo, hubo una época no muy lejana en la que no se retransmitía al completo. Eran los tiempos de los resúmenes de las semifinales en Canal Sur, las finales cortadas por Telesur o las preliminares con agüilla por Canal Cádiz o sin televisión. En esos momentos, si se quería escuchar el COAC al completo, había que pegarse a la radio para no perderse nada.

Tras muchos años guardados en un cajón, el Archivo Histórico Municipal ha desempolvado todo el material audiovisual que dispone del Concurso del Gran Teatro Falla y está divulgándolo a través de su canal de YouTube. Lo que nació en el pasado mes de noviembre como una experiencia piloto, va a recibir ya el impulso definitivo con el objetivo de que cualquier aficionado pueda visualizar cualquiera de las actuaciones de los certámenes de 1982 a 2013. Una gran cantidad de imágenes inéditas que ven la luz al rescatarse la videoteca de la extinta Fundación Gaditana del Carnaval y el posterior Patronato del Carnaval. Grabaciones con un enorme valor que se hacían desde el fondo del patio de butacas o desde los palcos laterales y que durante muchos años han servido también como vídeo interno del espacio escénico.

Este arduo trabajo se está llevando a cabo gracias a la labor que está realizando José Fernández, trabajador del Archivo Histórico Municipal. Este martes, la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha presentado el proyecto junto a Fernández, que servirá, entre otras cosas, para aliviar la sed de coplas que está provocando la pandemia. En la actualidad, ya se encuentran en YouTube todos los vídeos de los que dispone el Ayuntamiento de Cádiz desde 1982 hasta las preliminares de 1986. Entre ellos, ya se pueden ver algunas joyas como la enorme bronca por la publicación en Diario de Cádiz de los premios del Concurso de 1984 antes de que acabara la final, el estreno de la comparsa 'Entre rejas' o chirigotas tan míticas como 'Los cruzados mágicos' o 'Los cubatas'.

Lola Cazalilla ha explicado que esta iniciativa "contribuye a rescatar, revivir y comprender nuestra fiesta grande desde hace muchos años". Sobre la idea, ha apuntado que los primeros vídeos se han subido a la red como "experiencia piloto" con el objetivo de ver "cómo respondía" el público. La respuesta, como no podía ser de otra forma, ha sido magnífica habida cuenta del gran número de aficionados que está descubriendo estos vídeos inéditos, por lo que "nos hemos decidido a impulsar formalmente esta iniciativa para poner a disposición de la ciudadanía el material audiovisual". Por ello, a partir de ahora "se va a proceder a subir con mayor agilidad y periodicidad con el objetivo de que se termine subiendo todo el archivo disponible". Con todas estas grabaciones, ha argumentado la concejala que se podrá "tomar el pulso de la sociedad en cada época" con un material "muy valioso" en un momento en el que, al "estar más tiempo en casa" a causa de la pandemia del coronavirus, se podrán "estudiar las raíces de nuestra fiesta".

Respecto al trabajo que se está realizando desde el Archivo Histórico Municipal, José Fernández ha señalado que las grabaciones pueden ver la luz gracias al trabajo del Aula de Cultura del Carnaval, que es quien ha procedido a la digitalización tras los problemas que tuvo el propio Archivo para hacerlo. "Estos vídeos -por la copia digital- nos llegaron hace un par de años, aunque tenemos a disposición en el Archivo estos vídeos en Beta y VHS de estas funciones. Se intentaron digitalizar hace tiempo, pero no teníamos los medios suficientes y las cintas se liaban, por lo que desistimos de hacerlo", ha indicado, a lo que ha añadido que, una vez que se disponía de la copia digitalizada realizada por el Aula de Cultura, se ha decidido darle "difusión para llegar al máximo público disponible".

Con todo, y tras las fiestas navideñas, la subida de vídeos se ha reactivado con la actuación en la final infantil de 1986 de la comparsa 'De cuna gaditana'. A partir de ahí, desde este martes se seguirá con la publicación de las grabaciones desde las citadas finales infantiles y juveniles para seguir por orden cronológico. La idea, según Fernández, es "dar más agilidad a la subida de vídeos" con la intención de publicar entre 30 y 40 vídeos diarios, aunque ha reconocido que "la conexión de internet del Archivo es lenta", lo que está ralentizando esta labor. Un "pequeño problema" que espera que "se solucione en breve" para que los aficionados puedan bucear en la importante videoteca de la que se dispone del Concurso del Gran Teatro Falla.