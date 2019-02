Antonio Martín: "Sé que se me quería, pero no tanto como en estos momentos"

"Muy agradecido" por todas las muestras de cariño que ha recibido "desde que Diario de Cádiz ha confirmado que me dan la Medalla de Andalucía", el veterano coplero Antonio Martín ha recibido un homenaje del coro de su amigo Quico Zamora y Juan Fernández en forma de tango. "Sé que se me quería, pero no tanto como en estos momentos", acertó a decir tras la actuación de 'Cádiz desde el cielo'.

Martín, que espera que este martes "se confirme oficialmente la noticia", se siente "en volandas" y "muy honrado" por el reconocimiento que concede la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, aunque asegura que a él no lo ha llamado "nadie de manera oficial".

El autor, 50 años de carnavales a sus espaldas, recuerda que "son cerca de 20 ayuntamientos de Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba..., de colores diversos políticamente hablando" los que han apoyado la concesión de esta distinción al gaditano que asevera "que esta Medalla no es sólo para Antonio Martín, no sólo recae en mi persona, sino que tiene mucho que ver con la dimensión que ha tomado el Carnaval en los últimos años y con la aportación de autores como Paco Alba, Villegas, Pedro Romero, Quiñones, Ripoll, Juan Carlos, Martínez Ares, Tino Tovar, Bienvenido, todo es gracias a ellos y a los aficionados que nos han ido soportando, al menos a mí, durante cincuenta años".

Con todo -el cariño y los reconocimientos- la pluma de Martín no volverá a la comparsa ("no sé si algún día colaboraría con mi amigo Manolo Santander en chirigota...", baraja) y toma la Medalla de Andalucía "como el colofón perfecto a mi carrera en la modalidad".

Sin embargo, la figura de Martín sigue bien presente en el Gran Teatro Falla y en boca de sus compañeros carnavaleros. Así, si el autor de la calle San Vicente se siente "muy halagado" por el tango del coro, adelanta que "creo que me van a cantar algunas agrupaciones más". Y Martín acudirá a su llamada tal y como ha hecho con el coro de Zamora. "Quico me dijo hace ya tiempo que me cantarían pero se le pasó, y estando ya hoy en casa en pijama me ha llamado Juan Fernández y en diez minutos he volado porque no podía faltar ya que si están cuatro meses ensayando y se acuerdan de la persona de Antonio Martín pues hay que estar forzosamente porque no sería entonces agradecido".

Por su parte, el autor de 'Cádiz desde el cielo', Juan Fernández, decidió escribir el tango hace tiempo cuando supo que el Aula de Cultura del Carnaval estaba recogiendo firmas para la concesión de la Medalla.

El grupo ensayó el tango hasta en dos ocasiones en los camerinos. "Lo teníamos reservado y hemos decidido cantarlo hoy. Hemos sabido por el Diario que le iban a conceder la Medalla y no veíamos mejor momento para cantarlo", explicaba Fernández. Parte del historial del letrista del coro está ligado a Martín. Salió cantando en algunas de sus mejores comparsas como 'Tras la máscara', 'La mar de coplas' o 'Encajebolillos', entrando en el grupo en 1988, el año que Martín descansó y formó su antología.