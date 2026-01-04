50 años sin Paco Alba: su peña homenajeará en Cádiz al creador de la comparsa

Francisco José María del Sagrado Corazón de Jesús Alba Medina falleció el 15 de enero de 1976, a los 58 años, y su muerte dio paso al nacimiento de una leyenda del Carnaval gaditano: Paco Alba. Y en el inminente cincuentenario de su partida, la peña que lleva su nombre, junto a la Diputación Provincial, ha programado una serie de actos para recordar a un autor, conileño de nacimiento, que revolucionó la fiesta y que gracias al refinamiento de sus repertorios surgió, en 1960, una nueva modalidad: la comparsa.

En un acto celebrado este domingo en la sede de la peña Paco Alba y conducido por Manoli Lemos, se han reunido peñistas, amigos del Carnaval y autoridades, así como Pepe Gómez, yerno del autor, presentándose el cartel anunciador, que es obra de Antonio González.

Los actos para celebrar el 50 aniversario de la muerte de El Brujo se iniciarán el próximo jueves 8 de enero con una conferencia del historiador Santiago Moreno, biógrafo de Paco Alba, que estará acompañado por Francis Sevilla Pecci, presidente de la Asociación de Autores, quien interpretará temas del genial coplero.

El viernes 9 de enero a la misma hora se celebrará una mesa redonda titulada 'Vida y anécdotas de Paco Alba', con la participación de Cati Alba, hija del homenajeado; Antonio Martín como compañero y rival de Alba; y Mario Rodríguez Parra, hijo de uno de los fieles componentes de El Brujo, José Rodríguez 'Chatín'. Sevilla Pecci se encargará de moderar esta mesa.

Una nueva mesa redonda, el sábado 10 también a las 19.00, reunirá a jóvenes autores en torno a la figura de Paco Alba, interviniendo Jonathan Pérez 'Jona', Germán García Rendón y Sergio Guillén Bancalero 'El Tomate'. Ejercerá de moderador Germán García García.

El broche final llegará el mismo día en el que se cumplirá medio siglo del adiós del creador de 'Los hombres del mar', 'Los forjaores' o 'Los sarracenos'. El 15 de enero se celebrará una misa en su recuerdo a las 19.30 horas en la capilla del Nazareno de la iglesia de Santa María, cantada por el coro de Nandi Migueles.

Un pendrive con 20 de sus mejores coplas

La peña Paco Alba ha realizado, la grabación de un pendrive con 20 de sus grandes coplas, cantadas por grandes voces del Carnaval, con la inclusión del pasodoble de 'Los belloteros' grabado en su día por el recordado Manolo Santander. Cabe recordar que la trayectoria de este coplero se inició en 1953 con 'Los vendedores de mariscos' y acabó en 1975 con 'Los belloteros'. Entre esos años alcanzó 13 primeros premios -más tres que fueron primer premio especial-, bien con sus agrupaciones o componiendo para otras chirigotas y coros.

Como colofón al acto celebrado en la veterana entidad subieron al escenario varios carnavaleros que entonaron algunas de las coplas que se recogerán en esta grabación. Estas mismas letras estarán impresas en un libreto que la peña va a repartir gratuitamente junto al pendrive para todos los aficionados.