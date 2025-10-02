16 agrupaciones más se suman este jueves al COAC 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 ya cuenta con 25 grupos inscritos tras registrarse este jueves 16 nuevos boletines de inscripción. En la última jornada se han apuntado diez agrupaciones adultas, dos juveniles y cuatro infantiles. En total, ya se han inscrito al COAC 17 conjuntos adultos, dos juveniles y seis infantiles.

Entre las novedades, destaca que ya se ha estrenado para la próxima edición la modalidad de coros con la inscripción de 'El sindicato', con letra de Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano el Canijo, y música de Julio Pardo Carrillo; y 'Café Puerto América', de Paco Martínez Mora.

En comparsas, dos de las favoritas ya han formalizado su participación en el Concurso del Falla. Estas son la comparsa de Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera, que concursará con 'El desguace'; y la de Sergio Guillén el Tomate y Antonio Pérez el Piru, que será 'Los locos'. Un escalón por debajo se encuentran la dirigida por Palmira Santander, que se llamará 'La biblioteca'; y la de David Domínguez el Principito, que será 'Los fantasmas'.

En chirigotas, resaltan 'Los cadisapiens (la involución)', de Manolín Santander, José Manuel Sánchez Reyes y Juan Pérez el Blanco; 'Los semicuraos', de Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff'; y 'Una chirigota en teoría', de Miguel Ángel Llull. A estas hay que sumar una de nueva creación llamada 'Kay', de Enrique Antonio Álvarez González y José Manuel Arqués Bernabeu.

En juveniles, las dos nuevas inscripciones son en chirigotas. Estas son 'Una chirigota encantadora' y 'Los tímidos (al ataque con tomate)'. Por último, en infantiles se han apuntado la comparsa 'El hilo rojo', la chirigota 'Las peloteras' y los cuartetos 'Los tatatatataranietos del colorín colorado' y 'La familia Fallans'.