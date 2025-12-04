El 10 de enero es la propuesta de Los Dedócratas para celebrar la Pestiñada en Cádiz

A la espera de que la Delegación Municipal de Fiestas confirme las propuestas de fechas planteadas hace un mes por la Federación Provincial de Peñas, las fiestas gastronómicas previas al COAC o al Carnaval en sí cuentan con un calendario provisional.

La intención de la peña Los dedócratas es celebrar la XXXIII Pestiñada Popular el sábado 10 de enero en la plaza de Fragela, frente al Gran Teatro Falla, volviendo así al sentido por el que se creó esta fiesta en 1989 debido a la cercanía del Concurso de Agrupaciones con la Navidad, como es el caso del próximo 2026. Un día después comenzará el COAC2026.

Los dedócratas, desde su nueva sede en la cercana calle Hércules, trabaja ya con la previsión de esta fecha para repartir esa noche más de 12.000 pestiños acompañados por copitas de anís. Actualmente se encuentra buscando agrupaciones que quieran participar, que en los últimos tiempos han sido antologías, aunque en la edición de 2025, al celebrarse el 3 de enero, la fecha más temprana de su historia, también actuó algún grupo de villancicos e incluso una batucada.

La Mejillonada se celebraría el 1 de febrero y la Gambada el 8 del mismo mes

Sobre el resto de los eventos de comer y cantar señala Jesús García, presidente de la Federación Provincial de Peñas Gaditanas, que se desarrollarían durante el Concurso de Agrupaciones. Así, la XXXVIII Ostionada Popular tendría lugar el domingo 25 de enero. El Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz es la entidad que organiza esta fiesta, cogiendo el testigo de la peña El Molino, que la creó en 1987, aunque la edición de 2022 estuvo a cargo de la Asociación Que Nuestras Tradiciones Nunca Se Pierdan Carnaval de Cádiz.

El siguiente domingo, 1 de febrero, está prevista la celebración de la Erizada Popular, que llega a su edición número 44 organizada por la Federación de Peñas y Entidades Caleteras del barrio de La Viña, entidad que se hizo cargo de la misma tras el cierre de la peña El Erizo.

Ese mismo domingo se celebraría la XXII Mejillonada Popular organizada por la peña flamenca La Perla de Cádiz en las inmediaciones de su sede.

Por último, también en la misma peña, la peña La tertulia de Doña Frasquita prevé celebrar su XXV Gambada Solidaria Popular el domingo 8 de febrero.