Voleibol: El Puerto acoge el XXVI Torneo Buendía

Los Campeonatos de Andalucía de Selecciones Provinciales en categorías Junior y Juvenil de voleibol llegaron a su fin tras una competición, convivencia y alto nivel deportivo, en el que las selecciones provinciales de Andalucía demostraron el gran momento que atraviesa el voleibol de base en nuestra comunidad.

En categoría Junior, I Torneo Fran Ruíz, el podio masculino estuvo encabezado por la selección de Málaga, que se proclamó campeona de Andalucía, seguida de Granada en segunda posición y Sevilla en el tercer escalón. En la competición femenina, el título fue para Sevilla, con Granada como subcampeona y Málaga completando el podio en tercera posición.

Por su parte, el campeonato Juvenil, XXXVII Torneo José Herdugo, dejó como vencedora en categoría masculina a la selección de Sevilla, que se impuso a Granada, segunda clasificada, y a Cádiz, que logró la tercera plaza. En la categoría femenina, el oro fue para Granada, seguida de Sevilla y Málaga, que cerró el podio con la tercera posición.

La Federación Andaluza de Voleibol felicita a todas las selecciones participantes, cuerpos técnicos y delegaciones provinciales por el trabajo realizado y el comportamiento mostrado durante ambos campeonatos, que han vuelto a poner de manifiesto el excelente nivel competitivo y formativo del voleibol andaluz.

Sin apenas tiempo para el respuro después de tanta emoción, el calendario de selecciones continúa este viernes 2 de enero, ya en el nuevo año 2026, con el inicio del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales Cadete, el XXVI Torneo Buendía, que volverá a reunir en El Puerto de Santa María (Cádiz), en el Pabellón Ramón Velázquez, a las selecciones provinciales de esta categoría. Una nueva cita que dará continuidad a una temporada de selecciones marcada por la ilusión, el talento y el compromiso con la cantera andaluza.