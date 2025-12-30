Vela: la última regata del año en la Bahía Cádiz corona a sus campeones

La 22ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe, llegó el martes 30 de diciembre a su final en aguas de la Bahía de Cádiz tras una edición condicionada por la meteorología. De las tres jornadas previstas solo se ha podido navegar en una, la del estreno, mientras que la segunda se vio anulada por la ausencia total de viento y la tercera volvió a quedarse en blanco por el mismo motivo pese a que todas las clases —con excepción de iQFOiL, que permaneció en tierra desde el inicio— llegaron a salir al mar con la esperanza de competir.

Pasadas las doce y media del mediodía, los comités de regatas confirmaban la cancelación definitiva al no aparecer el viento, y la flota regresaba a tierra para asistir poco después a la ceremonia de entrega de trofeos en el patio del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en un acto que presidía Paco Coro como presidente de la Federación Andaluza de Vela, acompañado de Jose Ignacio González Nieto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz, y José Jarana, miembro de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Vela.

Con solo una jornada puntuable, en la que se completaron cuatro pruebas para las clases ILCA, Raceboard, Techno y Waszp, y cinco para iQFOiL, la clasificación se cierra con esos resultados. En iQFOiL masculino, el gaditano Fernando Martínez del Cerro (CT Vela) se proclama vencedor absoluto y campeón de Andalucía, acompañado en el podio por Ángel Medina (RC El Candado) y el letón Ansis Dale.

En iQFOiL Sub 19, el triunfo absoluto y autonómico es para Antonio Medina (RC El Candado), seguido del húngaro Kristof Jancso y de Fernando Manzarbeitia, también del RC El Candado, con la victoria en féminas para Lucía Guardiola del CN Puerto Sherry. En iQFOiL Sub 17, el vencedor es Álvaro Pastor (RC El Candado), segundo queda Rafael Gómez y tercero Martín Medina, los tres del mismo club.

En Raceboard, el sevillano Curro Manchón (CN Sevilla) se impone en la clasificación absoluta, con Nicolás Auriol y Rafael Barrio, ambos del CV Dársena, en la segunda y tercera plaza. En la categoría Sub 21 vence José Francisco Palomino (CV Dársena), seguido por Lucía Gantes y Paula Cañizares, también del CV Dársena. En Grand Máster, el ganador es Manuel Arauz (CN Puerto Sherry).

En las disciplinas Techno, en Sub 17 se imponen Curro Llorca (CN Sevilla) y Lindia Pousa (CN Rodeira), seguidos por Sergio López Menchero (CN Puerto Sherry) y Marcos Dasilva (CN Rodeira), y Olivia Sánchez (CN Sevilla) y la letona Marta Eva Dale, segunda y tercera respectivamente entre las niñas. En Techno Sub 15, la victoria es para Alejandro Cuesta (CN El Balís), escoltado por el polaco Leonard Wilandt y por el andaluz Nacho Parga (CN Puerto Sherry).

En la clase Waszp, el triunfo es para Pablo Franco (CN Elcano), seguido de Arturo Arauz y Sol López, también del CN Elcano.

En ILCA 4, los ganadores son Felipe Pachón (CNM Benalmádena) y la canadiense Aria Miller en Sub 16, y Pablo Delgado (CN Sevilla) y June Olazabal (Hondarribia) en Sub 18. Los podios se completaron, en Sub 16 masculino, con Alfonso Murube y Ignacio Murube (ambos del CN Sevilla). Entre las niñas, Beatriz Serrano (CN Sevilla) es segunda absoluta y campeona de Andalucía al ser la primera andaluza, seguida por Mar Tito (CM Almería), tercera. En Sub 18 masculino, el segundo y tercer puesto son para Sergio Mancera (RCMT Punta Umbría) y el marroquí Mohammed Dadach. Entre las niñas Sub 18, la andaluza Julia Cantón (CM Almería) se proclama campeona autonómica y subcampeona absoluta por detrás de Olazabal, mientras que Edith Carrique, también del CM Almería, es tercera.

En ILCA 6 Sub 19, el vencedor es Iker Múgica (CN Cambrils), seguido de Alberto Medel (CN Sevilla) y Carl-Otto Plaza (CNM Benalmádena). En categoría femenina, la victoria es para Raquel Retamero (RCN La Línea), que además logra el segundo puesto absoluto, acompañada en el podio por Marta Robles (RC El Candado) y Valeria García (RCN Motril). En la categoría senior de ILCA 6 vence Miguel Gómez (CN Sevilla), seguido de Raúl González (CNM Benalmádena) y Luis García Escolano (RC Mediterráneo).

Los campeones de ILCA 7 son Roberto Aguilar (CNM Benalmádena) se proclama vencedor absoluto y campeón de Andalucía, seguido por José Medina (CN Sevilla) y José Manuel Vargas (CAN Eslora). En Máster, el ganador es Joaquín Díez de la Cuadra (CT Vela Puerto Sherry).

El palmarés se cierra con los ganadores del Memorial Kim Lytghoe a los primeros clasificados en la clase olímpica del Windsurf, clase iQFOil, que ganan Fernando Martínez del Cerro, Antonio Medina y Lucía Guardiola.

Los deportistas del programa CEEDA, desarrollado por la Federación Andaluza de Vela y la Junta de Andalucía, consiguen un total de cinco podios, con los triunfos de Raquel Retamero y Roberto Aguilar, el segundo puesto de Alberto Medel, y los terceros de Carl-Otto Plaza y José Manuel Vargas.

La 22ª Regata de Año Nuevo ha contado con la organización de la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), y con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Puerto Sherry, cerrando una edición marcada por la intensidad deportiva y la exigencia de las condiciones meteorológicas.