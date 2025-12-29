Vela: parón en la Bahía de Cádiz

La 22ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lythgoe, vivió el lunes 29 de diciembre una jornada marcada por la absoluta falta de viento en la Bahía de Cádiz, lo que obligó a cancelar por completo el programa previsto y poner la vista en el día siguiente. Desde primera hora, los comités de las diferentes áreas salieron al mar para evaluar la situación y buscar cualquier opción que permitiera disputar alguna prueba, pero las condiciones no mejoraron en ningún momento.

Las clases ILCA llegaron incluso a salir hasta su área de regatas, aunque finalmente resultó imposible iniciar ninguna salida. En el caso de las disciplinas de windsurf —iQFOiL, Techno y Raceboard—, los participantes ni siquiera pudieron salir ante la evidente falta de intensidad en el viento, que no ofreció garantías mínimas para navegar en ningún momento.

De este modo, la clasificación provisional se mantiene intacta con los resultados de la primera jornada, con los siguientes deportistas al frente de las diferentes clases: el catalán Iker Múgica y la linense Raquel Retamero en ILCA 6; el malagueño Gonzalo Martín y la canadiense Aria Miller en ILCA 4; el malagueño Roberto Aguilar en ILCA 7; el gaditano Fernando Martínez del Cerro, el malagueño Antonio Medina y la gaditana Lucía Guardiola en iQFOiL; el gaditano Pablo Franco en Waszp; el catalán Alejandro Cuesta en Techno Sub 15; el sevillano Curro Manchón en Raceboard; y el sevillano Curro Llorca junto a la gallega Lindia Pousa en Techno Sub 17.

La regata, organizada por la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Puerto Sherry.

El martes 30 está prevista la tercera y última jornada, en la que se intentará recuperar el tiempo perdido siempre que las condiciones de viento lo permitan. Al término de las pruebas, tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María.