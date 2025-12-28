Vela: la Regata de Año Nuevo arranca en la Bahía de Cádiz con una dura primera jornada

La 22ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe, ha iniciado el domingo 28 de diciembre su competición en la Bahía de Cádiz con una primera jornada tan espectacular como exigente. Las duras condiciones -con mucha mar de fondo y vientos del S-SE de 15/18 nudos con rachas que han llegado a 23- han puesto a prueba a los más de 200 regatistas presentes en esta última regata del año, distribuidos en tres grandes áreas: una destinada a las clases ILCA, otra para Techno y Raceboard, y la tercera para la tabla olímpica iQFOil y la clase Waszp.

En un estreno que no ha permitido ni un solo despiste, los favoritos no han defraudado y han enseñado sus cartas desde el primer momento. En la clase Raceboard, el sevillano Curro Manchón (CN Sevilla) ha firmado un liderato imbatido con cuatro victorias, idéntico pleno al logrado por Curro Simbad Llorca (CN Sevilla) en Techno Sub 17. En estas disciplinas, los lideratos femeninos son para la gallega Linda Pousa, por delante de la sevillana Olivia Sánchez (CN Sevilla), tercera en Techno Sub 17, y la Sub 21 Lucía Gantes (CV Dársena) en Raceboard. En esta clase, el segundo y tercer puesto absolutos tras Manchón son de momento para Nicolás Auriol y Rafael Barrio, ambos del CV Dársena.

En iQFOil Juvenil, el malagueño Antonio Medina (RC El Candado) se ha quedado a un paso del pleno tras ganar cuatro de las cinco pruebas, con la otra victoria a manos de su compañero de club Álvaro Pastor, segundo en la general provisional por delante del húngaro Kristof Jancso. Entre las niñas la ventaja es para Lucía Guardiola (CN Puerto Sherry) sobre Blanca Sahuquillo (CN Sevilla) e Inéz Vázquez-Reina (CN Puerto Sherry). En Techno Sub 15, se registra un empate entre el catalán Alejandro Cuesta y el polaco Leonard Wilandt, seguidos por el andaluz Nacho Parga (CN Puerto Sherry). En esta categoría han sido numerosas las retiradas debido a la exigencia del día, y de momento no hay líder femenina.

En iQFOil masculino, el gaditano Fernando Martínez del Cerro (CT Vela) lidera por un solo punto tras sumar tres victorias, seguido de Ángel Medina (RC El Candado) con dos triunfos, y del letón Ansis Dale, tercero. La clase Waszp, que vive su segundo año consecutivo en la regata navideña, está comandada por Pablo Franco, con dos puntos de ventaja sobre Arturo Arauz, mientras que la reciente campeona de Europa Sol López ocupa la tercera plaza. Los tres regatistas pertenecen al CN Elcano.

También en las clases ILCA los favoritos han demostrado solidez. En ILCA 7, Roberto Aguilar (CNM Benalmádena) ha firmado un liderazgo incontestable al ganar las cuatro pruebas disputadas, situándose con una cómoda ventaja sobre José Medina (CN Sevilla) y José Manuel Vargas (CAN Eslora). En ILCA 4, Gonzalo Martín (CNM Benalmádena) encabeza la clasificación absoluta y Sub 16 gracias a tres victorias, seguido por Pablo Delgado (CN Sevilla), primer Sub 18, y por Felipe Pachón (CNM Benalmádena), segundo Sub 16. Entre las chicas, domina la canadiense Aria Miller (Sub 16), seguida por June Olazabal (Hondarribia, Sub 18) y la sevillana Beatriz Serrano, segunda Sub 16.

Por último, en ILCA 6, el catalán Iker Múgica lidera con dos victorias y cuatro puntos, seguido por la andaluza Raquel Retamero (RCN La Línea), que ha ido de menos a más hasta alcanzar la segunda posición absoluta y primera femenina acabando el día con un 1º y un 2º. Tercero es Miguel Gómez (CN Sevilla), autor de la primera victoria del día.

La regata, organizada por la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Puerto Sherry.

El lunes 29 está prevista la celebración de la segunda jornada a partir del mediodía, con tres pruebas programadas en cada área de competición, en una regata que ya ha demostrado por qué es una de las grandes citas del calendario invernal andaluz e internacional.