Vela: el Trofeo de la Hispanidad ya tiene ganadores tras una última jornada en blanco

El malagueño José de Linares y la canaria Martina Quintana en Sub 13, la sevillana Petra Murube y el canario Pablo J. Medina en Sub 11, y la andaluza Mar Infante y el canario Manuel Florido en Sub 16, son los nuevos campeones del Trofeo Hispanidad de Optimist que, en su novena edición, ha reunido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a 200 regatistas de tres comunidades autónomas españolas y dos países.

No hay cambios en la clasificación con respecto al sábado, toda vez que tras dos días de vientos fuertes y chubascos, la calma se apoderó el domingo 13 de octubre de la Bahía de Cádiz y no permitió seguir con las pruebas y recompensar las tres horas de espera en el área de regatas. El Trofeo se cierra por tanto con cinco pruebas los mayores (categoría Sub 16) y cuatro los pequeños (categorías Sub 13 y Sub 11) tras las que los campeones y sus acompañantes en los diferentes podios ponen su firma en un nuevo palmares de la regata que conmemora la fiesta de la Hispanidad.

La andaluza Mar Infante (RCMT Punta Umbría) logra el doblete y se proclama campeona absoluta y femenina Sub 16, escoltada en ambas clasificaciones por la canaria Lili María Skomska, subcampeona absoluta y femenina. El tercer puesto en la general es para el canario Manuel Florido, campeón masculino en un podio cien por cien canario que completan Leopoldo Mansito y Ayoset Vega, todos representantes del RCN de Gran Canaria. El bronce femenino es para la andaluza Elena Delgado perteneciente al CN Sevilla.

También logra doble título el malagueño Jose de Linares (RC El Candado) en Sub 13, podio que en la general completan Mariano Sarmiento del CM Almería, subcampeón absoluto y Sub 13 masculino, y el canario Pablo J. Medina, tercero. Medina es el campeón Sub 11 y “cede” el tercer puesto de la categoría superior al portugués Rodrigo Gago, del CN de Tavira. El segundo y tercer puesto masculino Sub 11 lo firman los andaluces Hugo Sarmiento del CM Almería y Daniel Barrios del CN Elcano, respectivamente.

La campeona Sub 13 es la canaria Martina Quintana, secundada por la regatista lusa Sofía Costa y la también canaria Celia Ojeda, y entre las más jóvenes del campeonato, categoría Sub 11, vence con mucha solvencia la joven Petra Murube del CN Sevilla, que comparte podio con la regatista del RCN Motril, Lola Molina, y la canaria Carmen Bravo de Laguna, segunda y tercera, respectivamente.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la Federación Andaluza de Vela (FAV) en El Puerto de Santa María, en un acto que presidían Paco Coro, presidente de la FAV; Antonio Miguel Sel, directivo de la FAV y juez de la regata, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz, José Ignacio González Nieto.

El 9º Trofeo de la Hispanidad ha contado con la organización de la Federación Andaluza de Vela y el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, Puerto Sherry y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte.