Canarios y andaluces defenderán este domingo los primeros puestos en la final de la prueba

La segunda jornada del 9º Trofeo de la Hispanidad de Optimist iguala la balanza entre canarios y andaluces al frente de las diferentes clases. La jornada hoy comenzó tarde una vez despejada la bahía gaditana, revuelta por el frente, pero la espera mereció la pena para ver competir a la flota más joven en un campo de regatas difícil, complicado por los chubascos, donde el viento volvía a venir de Sur con una intensidad de entre 12 y 16 nudos. La penúltima jornada en el día de la Hispanidad se cerraba con dos pruebas más para los Sub 16 y una para los Sub 13 y Sub 11, a los que el comité de regatas que dirige Carlos Muñoz Villareal mandaba a tierra tras la primera prueba.

La andaluza Mar Infante accede al liderato absoluto y femenino Sub 16 en esta segunda jornada, en la que la joven del RCMT Punta Umbría sube a su marcador un 5º y un 2º que con el descarte de un 9º de ayer, le permite ponerse por delante de la canaria Lili Skomska, ahora segunda con un punto más que la anfitriona. La visitante empezó el día ganando pero pinchaba después con un 31 que no le permite más fallos de cara a recuperar el primer puesto mañana. Con dos puntos más, el tercer puesto y primero entre los chicos lo ocupa el canario Manuel Florido que resuelve de su lado el empate con su compañero de territorial Leopoldo Mansito, sumando un 2º frente a un 7º de este que baja al cuarto puesto con cinco puntos más.

La riña por el top5 la gana Elena Delgado del CN Sevilla frente al canario Ayoset Vega, ahora sexto, y los dos retienen el tercer puesto femenino y masculino, respectivamente. El siguiente aspirante masculino es el andaluz Rafael Wandewalle del RCMT Punta Umbría que mantiene todas las opciones de cara a escalar a podio de cara a la gran final.

El almeriense Jose de Linares suma un 2º y sigue al frente en la clase Sub 13, en la que el regatista del RC El Candado tiene ahora como rival directo a Mariano Sarmiento del CM Almería, que le recorta la distancia a seis puntos y se pone por delante con tres puntos menos que el canario Pablo J. Medina, ahora tercero en la general. Medina sigue líder Sub 11 con diez y dieciséis puntos de renta sobre los andaluces Hugo Sarmiento del CM Almería y Daniel Barrios del CN Elcano, noveno y décimo en la general, respectivamente.

Cambio en la clasificación de las niñas, con un nuevo liderato a manos de la canaria Martina Quintana, primera Sub 13, sobre la jovencísima Petra Murube del CN Sevilla que sigue líder muy solvente en su categoría Sub 11. Las dos ocupan los puestos cuarto y quinto de al general, seguidas de cerca por los portugueses Rodrigo Gago y Sofía Costa, y el regatista del RCMT Punta Umbría Hugo Quilón, los tres dentro de la categoría Sub 13.

Este domingo finaliza el trofeo con la intención de completar tres nuevas pruebas, en una jornada que se prevé más tranquila en lo meteorológico. Tras la regata tendrá lugar la entrega de trofeos a los seis campeones, masculino y féminas Sub 16, Sub 13 y Sub 11, en un acto que se celebrará en el salón multiusos del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la Federación Andaluza de Vela (FAV) en El Puerto de Santa María.

El 9º Trofeo de la Hispanidad tiene como sede el CETDV y a la FAV como organizadora, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, Puerto Sherry y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte.