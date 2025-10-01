Vela: ‘Regulus VII’ y ‘Silvana’ se imponen ORC1 y ORC2 en la Regata Ciudades Constitucionales 2025

El Real Club Náutico de Cádiz cerró el último fin de semana del mes de septiembre una nueva edición de la Regata Ciudades Constitucionales, que reunió a una destacada flota de 25 cruceros ORC en las aguas de la Bahía de Cádiz y del caño de Sancti Petri, con ida y vuelta al puerto de Gallineras (San Fernando).

La competición, organizada por el Real Club Náutico de Cádiz con la colaboración del Club Náutico de Gallineras y la Federación Andaluza de Vela, concluyó tras dos jornadas disputadas con el triunfo en la general absoluta de Regulus VII, patroneado por Enrique Flethes, presidente de la Comisión Naval de Regatas, al mando de la nueva unidad de competición de la Armada. En segunda posición finalizó Pasay, con Juanma Pérez Dorao como patrón, que protagonizó una brillante segunda jornada en la que cruzó primero en tiempo real. El tercer puesto fue para Leiden, de Leonardo Ulecia, al frente de una tripulación que compitió bajo el pabellón del Vistahermosa Club de Golf.

La jornada del sábado deparó un excelente día de navegación, con una brisa suave de entre 6 y 10 nudos del suroeste. Estas condiciones favorecieron la ceñida de los veleros más rápidos, mientras que los más pequeños navegaron con un role a poniente, finalizando la prueba a la altura del Castillo de Sancti Petri con viento portante.

Tras hacer noche en el puerto deportivo de Gallineras y disfrutar de una velada de convivencia marinera en el club isleño, las tripulaciones madrugaron para estar a las 10:00 horas en el punto de salida, situado en las afueras del caño de Sancti Petri. Desde allí comenzó la segunda manga, rapidísima, hasta las inmediaciones de la bocana del puerto de Cádiz.

Las condiciones del domingo fueron distintas a las del día anterior: un suroeste de hasta 17 nudos permitió una ceñida abierta en la que Pasay navegó al frente de la flota de principio a fin. Ya en la Bahía, a media mañana, un fuerte chubasco de viento y lluvia sorprendió a muchos barcos con los spinnakers izados, con rachas de 30 nudos que pusieron a prueba a las tripulaciones, provocando sustos, roturas de velas e incluso alguna lesión a bordo.

En esta edición tuvieron un papel protagonista las integrantes de la tripulación femenina del Silvana, patroneado por Pepa Blanco, del R.C.N. Cádiz. El equipo firmó una actuación sobresaliente: sextas en la general y primeras en su clase ORC 2.

Durante la entrega de trofeos, celebrada en el Náutico de Cádiz, su presidenta, Margarita Luna, recordó que la Regata Ciudades Constitucionales nació con el espíritu de unir, a través del deporte, a dos ciudades estrechamente vinculadas con la historia constitucional de España. En esta edición, el Real Club Náutico de Cádiz ha querido “volcar todo su esfuerzo y entusiasmo” en consolidar el carácter de la prueba como seña de identidad de la entidad en el ámbito de las regatas de crucero.

Con esta regata, el Real Club Náutico de Cádiz culmina su calendario anual de cruceros, tras la celebración el pasado mes de julio de la Regata Blas de Lezo, y reafirma su compromiso con el impulso del deporte náutico y la promoción de la Bahía de Cádiz como escenario privilegiado para la vela.

La Regata Ciudades Constitucionales ha contado con el patrocinio de Restaurante Timón de Roche, Bufete Canalejas, Restaurante El Navegante, Blabblá y Rumbo Sur.

CLASIFICACIONES

Clase ORC 1

1. Regulus VII – Enrique Flethes – C.N.R. Cádiz

2. Pasay – Juanma Pérez – R.C.N. Cádiz

3. Leiden – Leonardo Ulecia – Vistahermosa C.G.

Clase ORC 2

1. Silvana – Pepa Blanco – R.C.N. Cádiz

2. Maui – Antonio Chaves Fornell – C.N. Sancti Petri

3. Cádiz con Elcano – Miguel Ramos – R.C.N. Cádiz

Clasificación General Conjunta (ORC 1+2)

1. Regulus VII – Enrique Flethes – C.N.R. Cádiz

2. Pasay – Juanma Pérez – R.C.N. Cádiz

3. Sálvora – Pedro Agudo – R.C.N. Cádiz