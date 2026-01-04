Vela: El regatista portugués Guilherme Magalhaes Costa revalida el título en la Excellence Cup en Cádiz

La 12ª Regata Ciudad de El Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist, concluyó el domingo 4 de enero en aguas de la Bahía de Cádiz con una jornada marcada por el temporal de lluvia y el viento, que impidió completar el programa previsto. La intensa y persistente lluvia, unida a vientos superiores a los 20 nudos y la escasa visibilidad en la Bahía de Cádiz, llevó al comité de regatas a optar inicialmente por el aplazamiento de la jornada,, ante la falta de mejoría de las condiciones, por la cancelación definitiva, primero para el grupo Plata y posteriormente para el Grupo Oro, primando en todo momento la seguridad de la flota.

De este modo, los resultados quedan definidos con las clasificaciones establecidas tras la segunda jornada, en la que se logró completar la cuarta prueba que permitió hacer el corte de los grupos Oro y Plata. Con estos resultados se confirma la victoria por segundo año consecutivo del portugués Guilherme Magalhaes Costa, que se proclama vencedor absoluto de la prueba gaditana del Trofeo Excellence Cup de Optimist. Magalhaes, que el pasado año competía en categoría Sub 13, repite triunfo ahora en la categoría superior Sub 16, consolidando su progresión dentro del circuito.

Cabe recordar que la Regata Ciudad de El Puerto forma parte del exclusivo circuito Excellence Cup de Optimist que forman siete pruebas repartidas por toda España. Con la cita gaditana ya se han disputado cuatro regatas, celebradas en Vigo, Palma de Mallorca, Canarias y El Puerto de Santa María, y el Trofeo Excellence Cup continuará su recorrido en Torrevieja, Palamós y Valencia.

En cuanto a los vencedores por categorías, ganadores de la Regata Ciudad de El Puerto, en Sub 16 se imponen el propio Guilherme Magalhaes Costa en categoría masculina y la sevillana María de las Mercedes Medel en féminas, regatista que se corona décima absoluta. En Sub 13, los triunfos son para el andaluz Martín Aguilar (CNM Benalmádena) y la catalana Alexia Sotomayor, mientras que en Sub 11 vencen el noruego Levi Hames Maeland y la tinerfeña Olivia Bazán.

La representación andaluza firmó una destacada actuación, con dos regatistas en el Top1 y dos metales adicionales gracias a Elena Delgado, tercera clasificada en Sub 16, y a la joven Petra Murube, subcampeona Sub 13, ambas del CN Sevilla. En Sub 13 masculino, el podio se completó con los portugueses Joao Marques y Nuno Nieto, segundo y tercero respectivamente, mientras que en la categoría femenina acompañaron a Sotomayor y Murube la joven de Jávea Nikole Victoria Douglass.

En Sub 11, la tinerfeña Olivia Bazán fue la única regatista que logró puntuar en la categoría femenina, mientras que en la masculina completaron el podio junto al vencedor el portugués Luis Nieto-Guimaraes y el finlandés Otso Laukkanen. En la categoría Sub 16 masculina, tras el ganador absoluto se situaron el balear Oliver Iglesias y el portugués Antonio Moreira, que comenzó liderando el campeonato, con el primer andaluz clasificado, Miguel Ángel Cervantes, cerrando el Top 9. En féminas, María de las Mercedes Medel se impuso por delante de la holandesa Liv Jagers y su compañera de club Elena Delgado.

La entrega de trofeos se celebró en el Hotel Puerto Sherry, en un acto que contó con la presencia de Valle de la Riva, presidenta de Puerto Sherry; el presidente de la Federación Andaluza de Vela y vicepresidente de la Real Federación Española de Vela, Paco Coro; el presidente de la Asociación Española Clase Internacional Optimist (AECIO), Joaquín Valero, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz, José Ignacio González Nieto, entre otras autoridades.

La regata organizada por el CN Puerto Sherry ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federación Andaluza de Vela (FAV).