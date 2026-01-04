La gaditana Sol López, campeona de Europa en la final de la Eurocup de WASZP 2025

Sol López cerró un año de éxitos deportivos con importantísima victoria internacional. En los últimos días de 2025 se desarrolló en el Real Club Náutico de Barcelona la competición que unía a la vez la Copa de España y fase final de la Copa de Europa de la clase voladora WASZP. Desde Foiling Base Cádiz impulsada por SailGP Inspire y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, un equipo de cinco deportistas participantes: Pablo Franco, Silvia Calderón, Salvador Suárez, Sol López y Arturo Arauz.

Con un primer día en el que las pruebas tuvieron que ser anuladas por condiciones meteorológicas adversas en aguas catalanas, después sí se pudieron disputar las seis mangas que permitieron conformar la clasificación.

Un total de 44 competidores internacionales, de los cuales 11 eran deportistas femeninas, compusieron la última convocatoria del año, que reunió a un total de diez países participantes, siendo estos: España, Italia, Francia, Noruega, Gran Bretaña, Suiza, Alemania, Suecia, Hong Kong y Bélgica.

La gaditana Sol López consiguió el primer puesto en la final de la Eurocup de Waszp, con una distancia de dos puestos sobre la segunda clasificada, la francesa Louise Metenier y cuatro posiciones por delante de la tercera, la alemana Julia Gebhard. Por su parte, Pablo Astiazarán, del Real Club Náutico de Barcelona, finalizó el campeonato como vencedor absoluto, seguido del italiano Federico Bergamasco y del tercero Hippolyte Gruet, de Francia.

El resto del equipo gaditano recogió un séptimo puesto para Pablo Franco, decimoctavo para Salvador Suárez, decimonoveno para Arturo Aráuz y la posición cuarenta y uno para Silvia Calderón.

En cuanto a la Copa de España, fue indiscutiblemente liderada por Pablo Astiazarán, del Real Club Náutico de Barcelona, seguido por Antonio Gasperini, del Real Club Náutico de Valencia y cerrando el podio Adriano Vázquez, del Club Náutico Hondarribia. El gaditano Pablo Franco se quedó a las puertas de los primeros puestos y acabó la competición en cuarta plaza, su mejor resultado esta temporada.

Esta cita deportiva fue la última competición de 2025 para los atletas, sirviendo como preparatorio para el campeonato All Stars y el Campeonato del Mundo de WASZP que se celebrará en marzo de 2026.

En palabras de Sol López, “esta victoria internacional es un triunfo muy importante para mí, ya que vuelvo a revalidar el título de campeona de la final de la Copa de Europa cosechado en 2024 y para mi trayectoria porque el nivel de las competidoras a las que me enfrento es cada vez más alto y por ello tengo que darles también la enhorabuena. Han sido días de condiciones difíciles para competir pero he logrado situarme arriba a pesar de que durante la primera jornada mis resultados no fueron los que esperaba. Quiero también agradecer y dar mi enhorabuena a todos mis compañeros de equipo de Cádiz, ya que juntos estamos haciendo un gran trabajo y cada vez se ven mejores resultados de todos. Cerramos por todo lo alto un año de mucho esfuerzo que sin duda servirá como motivación para todo lo que viene en 2026".