Los Gallos invitan a la gaditana Sol López a participar en el Gran Premio de Abu Dhabi de Sail GP

La gaditana Sol López (a la izquierda), junto a Diego Botín y Florian Trittel en el F50 Victoria, que está disputando el Gran Premio de Abu Dhabi de Sail GP.

Los enormes esfuerzos que se están realizando en la Foiling Base Cádiz, impulsada por Sail GP Inspire y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, para fomentar la cantera de la vela en una ciudad entregada al mar, como es la capital gaditana, están dando sus frutos, por lo que muy pronto podremos ver compitiendo en la elite a una regatista de la tierra.

La gaditana Sol López está viviendo este fin de semana una experiencia única que le va a permitir afianzar su incipiente carrera. López está como invitada por el equipo español de Sail GP, con el nombre de Los Gallos, en el Gran Premio de Abu Dhabi, la última prueba del calendario y lugar en donde se disputará la Gran Final de la temporada de 2025.

Aunque no está compitiendo con el F50 Victoria, la regatista gaditana está trabajando codo con codo con el equipo liderado por Diego Botín. De esta forma, además de todo el aprendizaje y el trabajo realizado en tierra, López se ha podido subir al F50 Victoria para navegar junto al conjunto español en los entrenamientos previos que se celebraron el pasado viernes antes de la primera jornada que se disputó este sábado.

Así, López pudo comprobar sobre el campo de regatas de los Emiratos Árabes Unidos lo que supone navegar, o más bien volar, sobre el F50 Victoria, además de contemplar in situ todo el trabajo que se realiza en estas embarcaciones para conseguir que naveguen.

Para López, está siendo una oportunidad muy importante para, con tan solo 20 años, seguir con su formación deportiva de cara a poder formar parte en un futuro del equipo español de Sail GP.

Para llegar a este paso importante dentro de su trayectoria como regatista, Sol López ha pasado por un largo proceso de aprendizaje desde que comenzó a iniciarse en la vela gracias a los cursos de iniciación que se imparten en el Centro Náutico Elcano.

A partir de ahí, comenzó a escalar por las diferentes clases de vela, pasando por Optimist, Ilca 4 e Ilca 6.

Un paso importante en su carrera lo logró en 2022 al formar parte del programa Inspire Careers Program, en el que fue su primer contacto con la Sail GP, ya que pudo trabajar con el equipo español en Cádiz tanto en tierra como en el mar.

Desde aquí, está teniendo una carrera fulgurante dentro de la vela. Fruto de ello, en 2024 recibió el Premio Ciudad de Cádiz del Deporte a la mejor deportista femenina gracias a su trayectoria como tercera en el ranking internacional de la clase WASZP.

Precisamente, el pasado mes de abril, Sol López se proclamó campeona de España de WASZP, en una competición que se disputó en el Club Nàutic El Masnou, en Barcelona.

Dentro de todo este proceso de formación, también cuenta con la mentorización de María Cantero dentro del programa Apex de Sail GP. Todos estos pasos, más la participación de López como invitada de Los Gallos en Abu Dhabi, hacen que esta gaditana aspire a formar parte muy pronto del equipo español de Sail GP.