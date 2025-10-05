España decepciona al quedarse fuera de la final de la Sail GP en Cádiz, en la que Gran Bretaña demuestra su dominio

No hubo remontada española. La irregularidad de Los Gallos acabó condenándolos a no poder disputar la final del DP World Spain Sail Grand Prix que se ha celebrado este fin de semana en Cádiz. Al menos, pudo celebrar una victoria ante su público en la primera de las regatas del domingo, pero dos séptimos puestos hicieron que acabara la cita gaditana en la quinta posición.

Sí se llevó el gato al agua Gran Bretaña, que se llevó el triunfo en el gran premio andaluz de la manera más emocionante posible, con un épico adelantamiento en la última puerta de la gran final cuando parecía que Nueva Zelanda iba a salir triunfadora del campo de regatas del paseo de Santa Bárbara. Fue la guinda a un fin de semana en el que el equipo británico, capitaneado por Dylan Fletcher, fue el más regular en las siete regatas clasificatorias. El podio final lo completó Alemania, rezagada en todo momento en la última manga, aunque estuvo a punto de arrebatarle la segunda posición a Nueva Zelanda en la línea de meta.

La clasificación general llega muy apretada al evento de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) a finales de noviembre, con Gran Bretaña en cabeza con 85 puntos, seguida por Nueva Zelanda con 82 puntos, Australia con 80 puntos y España con 76 puntos. De estas cuatro flotas, solo tres disputarán la final por el título que Los Gallos intentarán revalidar.

Tras el regusto amargo de la jornada del sábado, las regatas clasificatorias del domingo empezaron de una manera muy diferente. Y es que España estaba obligada a dar una alegría en casa para optar tanto a la final gaditana como a mantener sus posibilidades de cara al evento de Abu Dhabi intacta. Lo hizo con una inconstestable victoria en la primera regata que empezó a cocinarse desde la salida.

El F50 de Los Gallos, capitaneado por Diego Botín, salió a la mar con la lección aprendida de la primera jornada. Ya en la salida, supo posicionarse en cabeza junto a Nueva Zelanda y Australia desde la primera boya, tomando una distancia ya casi insalvable con el resto de las tripulaciones.

Por momentos, esta manga fue de lo más emocionante respecto a lo vivido durante el fin de semana en Cádiz. El barco español supo navegar sobre los foils, lo que le sirvió para mantener una navegación constante. De hecho, voló el 100% de la regata, una muestra evidente del buen trabajo de los regatistas nacionales. Terceros desde prácticamente el inicio, fue a partir de la puerta tres cuando los de Diego Botín metieron la directa y consiguieron ponerse en una primera posición que no peligró en ningún momento, mientras que Nueva Zelanda acabó segunda. Por su parte, un error de Australia en la puerta tres le hizo acabar distanciada de la cabeza y finalizar en tercera posición.

Muy diferente fue la segunda regata para Los Gallos por dos problemas. El primero de ellos se produjo en el inicio al tener que frenarse para no ser penalizada por superar la línea de salida antes de tiempo. El segundo fue que no supo encontrar el rumbo adecuado, pasando de la perfección en el vuelo de la primera manga a poco más del 70% en la segunda, lo que no le permitió tener una velocidad constante. Por estos motivos acabó en una séptima posición que ya prácticamente le dejó fuera de la gran final.

Por delante, Francia mandó con puño de hierro gracias a una portentosa salida que le colocó en cabeza de principio a fin. Por detrás, quedó bien colocada Alemania, que no cometió errores para poder finalizar en segundo puesto. La gran pelea se produjo entre Nueva Zelanda y Gran Bretaña, con una alternancia constante hasta que el equipo oceánico consiguió hacerse con un podio muy importante para la clasificación general.

La regata más sorprendente de todo el fin de semana fue la tercera del domingo, ya que el protagonismo lo tuvieron dos tripulaciones que no contaban para nada por los resultados obtenidos en las seis mangas anteriores. Brasil y Canadá tomaron la iniciativa en esta última carrera clasificatoria. Fueron los canadienses los que se situaron en cabeza desde la salida, pero en la quinta boya, los foils cayeron al mar y se vieron frenados, momento en el que el equipo brasileño le superó y se hizo con la victoria. Francia aprovechó este error para ser segunda, mientras que Canadá quedó relegada a la tercera posición.

España completó el fin de semana con otro decepcionante séptimo puesto que le mandó a la quinta posición de la clasificación general. La sorpresa fue la desastrosa jornada de Dinamarca, que en esta regata quedó varado en la puerta cuatro, acabando en última posición y quedándose fuera de la final tras una primera jornada prácticamente inmaculada.