La irregularidad de Los Gallos deja en el aire su presencia en la final del Gran Premio de España de Sail GP en Cádiz

Competir en casa supone una gran presión, sobre todo cuando las expectativas son muy altas. El F50 de España, capitaneado por Diego Botín, decepcionó en la primera jornada del DP World Spain Sail Grand Prix, que se celebra este fin de semana en Cádiz. Su irregularidad fue manifiesta en el desarrollo de las regatas, ya que combinó unos notables tercer y cuarto puesto en la segunda y la cuarta regata, respectivamente, con una última posición y un noveno en las dos restantes. Esto provocó que cerrara el sábado en séptima posición con 17 puntos, a cinco de Nueva Zelanda, que marca la barrera de la gran final del domingo.

Dinamarca y Gran Bretaña fueron los aplastantes dominadores de la jornada, ocupando las dos primeras posiciones de la general provisional con 32 y 31 puntos, respectivamente. Las dos victorias y una segunda posición danesas fueron la gran sorpresa del día ya que esta embarcación no contaba en las apuestas y, de hecho, está descartada para clasificarse a la gran final que se celebrará en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) a finales de noviembre. No lo fue tanto la actuación británica, que llegó a Cádiz en segunda posición en la clasificación general y que sumó una victoria en la primera manga y una segunda posición en la cuarta.

Comenzó muy mal la primera jornada para los intereses del barco español liderado por Diego Botín, que cerró la primera regata en última posición. Y es que la nave nacional no supo leer el estado del viento, que sopló con unos 15 km/h y fue muy cambiante, perdiendo todas sus opciones en la llegada a la segunda puerta, momento en el que se hundió al fondo de la clasificación tras colocarse tras la salida en sexta posición. Fueron muchos los problemas que sufrió el F50 de Los Gallos para mantenerse de pie y tomar algo de velocidad, por lo que sus posibilidades se fueron rápidamente por el sumidero.

En cuanto al desarrollo de la primera regata, la flota quedó prácticamente partida en dos. Así, la pelea se centró casi desde el principio en los barcos de Gran Bretaña y Suiza, que tomaron una importante ventaja sobre el resto de competidores. En un segundo grupo se situaron Estados Unidos, Alemania e Italia, que se fueron alternando aunque sin suponer un peligro para la cabeza de carrera.

Con todo, Gran Bretaña, uno de los favoritos capitaneado por Dylan Fletcher, consiguió una ventaja cómoda que le sirvió para confirmar sus aspiraciones en el camino al evento final de Abu Dhabi al llevarse la primera regata. Por detrás, Suiza dio la sorpresa con su segunda posición gracias a su regularidad en la navegación, aunque al final no pudo mantener el ritmo impuesto por los británicos. El podio lo completó Estados Unidos, aunque a una distancia considerable de la cabeza.

Esto obligó al resto de contendientes a arriesgar en la salida de la segunda regata. La historia fue muy diferente desde el inicio, ya que Dinamarca consiguió imponerse con una superioridad aplastante desde la segunda puerta. Por detrás, se formó un grupo de perseguidores con Nueva Zelanda, España, Alemania y Gran Bretaña. El barco neozelandés supo seguir la estela danesa y pudo tomar una distancia cómoda para cerrar esta regata en segunda posición.

Poco a poco, en la pelea por el podio, Los Gallos consiguieron recuperar sensaciones, sobre todo cuando desde prácticamente la puerta cuatro pudo situarse en una tercera posición que no se le escapó. Tras España, cerraron este grupo de cabeza Alemania y Gran Bretaña.

A pesar del rayo de luz que supuso la segunda regata para los intereses españoles, muy pronto regresó a la cruda realidad de la jornada. De hecho, desde el inicio de la tercera manga se pudo ver que los de Diego Botín tenían poco que hacer. Con una estrategia dirigida a salir alejada del pelotón para poder tomar velocidad, Los Gallos no consiguieron recuperar la distancia perdida en el arranque. Último en el comienzo, solo pudo remontar hasta la novena posición.

Por delante, a pesar de una salida muy igualada con más de la mitad de la flota en línea, Australia supo mandar en la tercera regata desde la llegada a la segunda boya, liderando una tercera regata que en ningún momento peligró. Tras ella, los F50 de Dinamarca, Suiza y Alemania fueron los que mejor se situaron para optar al podio, sobre todo por los problemas técnicos que tuvo Nueva Zelanda a mitad de la manga, por lo que perdió todas sus opciones.

Aunque parecía que Dinamarca y Suiza iban a ser las que iban a completar el tercer podio, Alemania supo jugar sus cartas en el tramo final al arrebatarle la tercera posición a la embarcación suiza, siendo segunda una tripulación danesa que supo mantener el buen rumbo que ya tuvo en la anterior regata.

Tras el fiasco de la tercera manga, en la última la estrategia fue muy diferente para el F50 dirigido por Diego Botín, que supo estar en los puestos de honor durante toda la carrera para finalizar en una cuarta posición que pudo maquillar su irregularidad en la primera jornada y que deja pendiente de un hilo sus opciones para estar en la final del domingo.

Dinamarca volvió a dar la sorpresa al ganar su segunda regata de la jornada y colocarse como líder provisional en la primera jornada de Sail GP en Cádiz. El F50 capitaneado por Nicolai Sehested fue quien mejor entendió las dificultades del campo de regatas gaditano, liderando la última manga de principio a fin. Por detrás, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, segunda y tercera, respectivamente, no dieron opciones al resto para subir al podio, contando con una distancia considerable frente al resto de contendientes.

La enorme regularidad de Dinamarca y Gran Bretaña hace que, salvo sorpresa, el resto de flotas vayan a pelear por la tercera posición en la gran final en las tres regatas clasificatorias del domingo. Aunque rezagada, España tendrá que arriesgar para no perder sus opciones de dar una alegría a su público y, así, poder mantener intactas sus opciones para poder revalidar su título en Abu Dhabi.