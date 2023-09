Vela: la prestigiosa Clipper Race llega a Puerto Sherry

Entre los próximos 9 y 11 de septiembre está prevista la llegada de los barcos participantes en la prestigiosa regata vuelta al mundo Clipper Race a Puerto Sherry (El Puerto de Santa María, Cádiz), única parada en España de la regata mundial a vela más dura e inclusiva del planeta.

Tras su salida del puerto de Portsmouth, en Reino Unido, el pasado 3 de septiembre, la flota navega actualmente a lo largo de 1.200 millas náuticas hacía el sur de España para hacer su primera escala en Puerto Sherry, un destino nuevo en el circuito de la Clipper Race, antes de cruzar el Océano Atlántico hasta Punta del Este, en Uruguay. Puerto Sherry se convertirá entonces en epicentro de la vela mundial y sede de un evento deportivo de alcance social, turístico y económico para la ciudad y provincia que lo acoge.

La parada de una semana en Puerto Sherry será, además, una oportunidad única para que los visitantes descubran la belleza, la cultura y la hospitalidad de la región, y en este sentido Puerto Sherry en colaboración con la concejalía de Turismo de El Puerto de Santa María ha organizado diferentes visitas a lugares de interés turístico de la ciudad y el entorno, así como varias jornadas de puertas abiertas para conocer las embarcaciones y participar en diversas actividades turísticas y medioambientales para que los ciudadanos vivan en primera persona este acontecimiento inédito en la ciudad.

Se trata de un evento en el que participan más de 700 personas de entre 18 y 71 años, de 55 nacionalidades y de muy diversos ámbitos profesionales, conformando una flota de veleros de regatas oceánicas de 70 pies.

A lo largo de los próximos once meses, los equipos se enfrentarán a algunas de las condiciones más duras y variadas en su periplo por algunos de los lugares más remotos e inhóspitos del planeta. Los once barcos participantes están tripulados por un patrón profesional, un primer oficial y una tripulación amateur, que recorrerán juntos 40.000 millas visitando seis continentes en once meses y ocho etapas.

España cuenta con nueve participantes en la regata. Uno de ellos es el asturiano Fausto Preito, que cambia una larga carrera de 25 años en el ámbito de la acción humanitaria por 11 meses de regata alrededor del mundo a bordo del equipo UNICEF. En el momento de partir, dijo: "Es una mezcla de emociones. Estoy emocionado, pero antes de embarcarme no era marinero, así que tengo cierto temor, pero estoy deseando ponerme en marcha y probarme en las condiciones más duras".

"Para Puerto Sherry supone un gran reto porque en su larga historia, es la primera vez que acogemos una regata transoceánica de esta magnitud y que sitúa a nuestro puerto deportivo entre los más prestigiosos del mundo. El perfil del visitante internacional de la Clipper Race de renta media y alta es sin duda el más buscado para nuestro destino. No cabe duda que el trabajo que se viene realizando en los últimos años ha permitido que una competición como esta haya elegido Puerto Sherry como escala en su primera etapa", señala Nicolás Figueras, director general de Puerto Sherry

Acerca de la regata Clipper

La Vuelta al Mundo a Vela Clipper fue fundada en 1996 por Sir Robin Knox-Johnston, la primera persona que dio la vuelta al mundo a vela en solitario y sin escalas, en 1968-69. Se trata del único evento de este tipo en el que se forma a personas de todo tipo para que se conviertan en regatistas oceánicos, y muchos no tienen experiencia previa en navegación antes de inscribirse en los cuatro niveles intensivos de entrenamiento previos a la regata. Dirigidos por un patrón y un primer oficial profesionales, los tripulantes pueden completar la circunnavegación de once meses o probar una o varias etapas.

Dividida en ocho etapas y 14 regatas individuales, la edición de 2023-24 tendrá el siguiente recorrido:

Etapa 1- Portsmouth, Reino Unido - Puerto Sherry, Andalucía, España - Punta Del Este, Uruguay

Etapa 2- Punta del Este, Uruguay - Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Etapa 3- Ciudad del Cabo, Sudáfrica - Fremantle, Australia

Etapa 4- Fremantle, Australia - Newcastle, Australia - Airlie Beach, Australia

Etapa 5- Airlie Beach, Australia - Bahía de Ha Long, Vietnam - Zhuhai, China

Etapa 6- Zhuhai, China - Qingdao, China - Seattle, EE.UU.

Etapa 7- Seattle, EE.UU. - Canal de Panamá, Washington, DC, EE.UU.

Etapa 8- Washington, DC, EEUU - Oban, Escocia - Portsmouth, Reino Unido