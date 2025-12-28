Vela: Manuel Ollero y Sara García Cubillana, vencedores de la XXII Regata del Jamón-Reparaciones Henry de la Flota de Snipe de Cádiz

La Flota de Snipe de Cádiz puso días pasados el broche final a su temporada deportiva con la celebración de la XXII Regata del Jamón, una de las citas más emblemáticas del calendario local, que en esta edición contó con el patrocinio de Reparaciones Henry y la colaboración de Rives. La prueba volvió a servir como cierre de la Liga de Snipe, disputada a lo largo de diez jornadas anteriores bajo la coorganización de la propia Flota del Real Club Náutico de Cádiz y la Federación Andaluza de Vela, con el apoyo de Driveris y Sonido 5.

La victoria fue para la tripulación de la Comisión Naval de Regatas formada por Manuel Ollero y Sara García Cubillana, que se mostró más regular tras la celebración de dos mangas en aguas de la Bahía de Cádiz. El campo de regatas presentó un exigente escenario invernal, con viento del noroeste de entre 10 y 15 nudos y temperaturas bajas, condiciones que no impidieron una notable participación de 30 embarcaciones procedentes de distintos clubes de la Bahía —Náutico y Flota de Cádiz, Club Náutico de Puerto Sherry, Comisión Naval de Regatas y Universidad de Cádiz— además de la presencia del Club Mediterráneo de Málaga y la Flota de Huelva.

El segundo puesto fue para los regatistas de la Universidad de Cádiz, Antonio Coronilla y Jaime Yraizoz, mientras que el tercer escalón del podio lo ocuparon Juan Castañeda y Pablo Alcina, con grímpola de la Comisión Naval de Regatas.

Tras la competición, se celebró la entrega de trofeos, presidida por el capitán de la Flota, Miguel Ramos, y el secretario, Santi Pérez Blázquez, junto a representantes del Club Náutico de Puerto Sherry, la Comisión Naval de Regatas y las firmas patrocinadoras. En el transcurso del acto se reconoció también a los vencedores absolutos de la Liga Driveris y de la División Oro: David Blanco y Aroa Rubio, seguidos de Alfonso Díaz-Canel y Gonzalo Cano, a bordo del “Nalia by Rockwool”, y de Juan Castañeda y Pablo Alcina. En la División Plata, los hermanos Ramón y Mariano Fiol se alzaron con el primer puesto, por delante de Miguel Ángel Cervantes y Miguel Ángel Cervantes Jr., completando el podio Jesús de Sobrino con Rocco Bartolomeo como tripulante.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la imposición de las insignias de plata de la Flota de Snipe de Cádiz a Victoria Ponzone y Tito Galnares, en reconocimiento a su dedicación constante y a su implicación en el crecimiento y la organización en la Bahía de esta veterana clase internacional.

La jornada concluyó con un almuerzo de convivencia en el Restaurante Club Náutico El Palillo, donde no faltó el tradicional jamón ibérico, cedido un año más por Reparaciones Henry.

La Flota de Snipe de Cádiz trabaja ya en la planificación de la próxima edición de la Liga, coincidiendo con el 26 aniversario de su creación, y mantiene su objetivo de seguir acogiendo pruebas del calendario nacional y de contar con representación gaditana en las principales citas organizadas por la Asociación Nacional de la Clase, Snipe Spain.