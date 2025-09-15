Vela: Juan Castañeda y Pablo Alcina se proclaman campeones de la Copa de Andalucía de Snipe

La Bahía de Cádiz vivió el pasado fin de semana dos intensas jornadas de vela ligera con la celebración de la Copa de Andalucía de la clase Snipe 2025. El campeonato autonómico, organizado por el Real Club Náutico de Cádiz (RCN Cádiz) en colaboración con la Federación Andaluza de Vela (FAV), reunió finalmente a 15 embarcaciones de diversos clubes náuticos de Andalucía. Gracias a unas condiciones meteorológicas óptimas –viento de Poniente estable entre 8 y 15 nudos– se pudieron completar con éxito las seis pruebas programadas (tres mangas disputadas el sábado y tres el domingo), ofreciendo un gran espectáculo en el agua.

La victoria absoluta fue para la tripulación formada por Juan Castañeda y Pablo Alcina, del equipo de la Comisión Naval de Regatas de Cádiz, que se proclamó campeona absoluta demostrando un rendimiento espectacular. Castañeda y Alcina lideraron la clasificación con 7 puntos netos, merced a tres primeros puestos parciales de seis posibles. En segunda posición de la general se clasificó la pareja local del RCN Cádiz David Blanco y Aroa Rubio (12 puntos), seguida en tercer lugar por Antonio Coronilla y Fernando Roldán, del CN El Trocadero de Puerto Real, con 16 puntos. Estas tres tripulaciones coparon el podio al término de las dos jornadas de competición.

Más atrás, la lucha por los siguientes puestos estuvo igualmente reñida. Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo (RCN Motril) tuvieron un enorme mérito. No pudieron participar en la primera jornada del sábado al estar compitiendo en el Europeo de Vilamoura (Portugal), pero nada más finalizar este campeonato, cargaron su Snipe en el remolque para poder estar en Cádiz en la última jornada de la Copa de Andalucía, completando un primero y dos excelentes segundos puestos, para finalizar sextos en la general.

Por otro lado, destacó la actuación de la única tripulación juvenil participante: los gaditanos Pablo Sánchez y Guillermo Gratacós (RCN Cádiz) lograron completar todas las mangas a buen nivel frente a rivales de mayor edad y experiencia, alcanzando el 11º puesto de la general.

El evento se desarrolló en un ambiente de deportividad y camaradería que fue resaltado por participantes y organizadores. “Hemos disfrutado de unas condiciones magníficas y de un gran nivel de competición en el agua”, valoró Margarita Luna, presidenta del RCN Cádiz, al término de las pruebas. Luna quiso asimismo felicitar a todos los regatistas “por el espíritu deportivo demostrado durante todo el fin de semana”. En la misma línea, Miguel Ramos, capitán de la Flota Snipe de Cádiz, destacó “el excelente trabajo organizativo del club y el ambiente tan especial que se ha vivido en tierra y mar, fiel al espíritu familiar y competitivo de la clase Snipe”.

La jornada concluyó con la ceremonia de entrega de trofeos en las instalaciones del RCN Cádiz. Además de la Copa de Andalucía, se hizo entrega del VI Trofeo Aniversario de la Flota Snipe de Cádiz, disputado conjuntamente, lo que añadió un emotivo componente local al evento. La organización aprovechó para agradecer a todos los deportistas su participación, así como al equipo de voluntarios y personal técnico por su labor impecable. Igualmente, el RCN Cádiz y la FAV expresaron su gratitud a la Junta de Andalucía (Consejería de Cultura y Deporte) y al patrocinador Hispania Servicios Inmobiliarios por su apoyo. Ambas entidades reafirmaron su compromiso de dar continuidad a este trofeo en próximas ediciones, consolidándolo como una cita destacada del calendario náutico andaluz.

Ramón Rodríguez de Trujillo, CEP de Hispania Servicios Inmobiliarios, dedicó un año más esta regata a la memoria de su hermano Emilio, quien fuera un gran aficionado a la vela, destacando los valores humanos de este deporte.