El Club de Remo Barbate consigue un bronce en el Campeonato del Mundo Máster de Bañolas

Los Campeonatos del Mundo Master de remo han finalizado este fin de semana con un balance de 19 medallas para la delegación andaluza desplazada hasta Bañolas. Entre ellas, destaca la conseguida por el Club de Remo de Barbate por medio del doble scull E de Vicente Hernández y José Cagigas.

El que fuera campo de regatas olímpico en los Juegos de Barcelona 92 ha sido escenario de una competición en la que se han dado cita desde el pasado miércoles unos 5.000 deportistas procedentes de 745 clubes de 55 países. Después de cinco días de regatas en tierras gerundenses, desarrolladas por tramos de edad desde los 27 años a más de 89 sobre la distancia única de 1.000 metros, los representantes de la Federación Andaluza de Remo han acumulado cuatro oros, seis platas y nueve bronces repartidos entre cuatro clubes.

El Club Náutico Sevilla ha sido protagonista de 15 de los metales andaluces en Bañolas, consiguiendo en concreto cuatro oros, seis platas y cinco bronces, con triunfos del dos sin timonel categoría C (+42 años) de Jaime Carrasco y José del Pozo, un doble scull G (+64) mixto con Enrique Briones, el cuatro sin C de María Fernández, Ángela y Estefanía Montilla y María Castelló y el doble scull C de Raúl Fernández y Joaquín Pabón.

Las platas han llegado en cuatro sin C con Gabriel Centeno, Raúl Fernández, Jaime Carrasco y José del Pozo, el cuatro con B (+35) de Adolfo Ferrer, Jaime Carrasco, José Díaz, Joaquín Pabón y Fernando Cano, un cuatro con G mixto con Enrique Briones, el doble scull C de Sergio Pérez y José del Pozo, el skiff E (+54) de Encarnación Polvillo y el cuatro con C de Raúl Fernández, Gabriel Centeno, Jaime Carrasco, Joaquín Pabón y María Castelló al timón.

Y los bronces, en un ocho femenino C mixto con otros clubes con la presencia de Ángela Montilla, María Fernández, María Castelló y el timonel Fernando Cano, el cuatro scull C de Sergio Pérez, José Díaz, Adolfo Ferrer y Gabriel Centeno, el cuatro sin B de José Díaz, Raúl Fernández, Jaime Carrasco y José del Pozo, el doble scull mixto D (+49) de Enrique González y María Castelló y el formado por Encarnación Polvillo y José Díaz.

El C.D. Remo San Jerónimo se ha hecho por su parte con una plata y dos bronces, con subtítulo para el cuatro con timonel E de Macarena Herráiz, Marta Carranza, Ana Navarro, María Ortega y Soraya Pastor y terceros puestos de Ana Navarro, Josefa y María Godoy en un ocho con timonel C mixto y el dos sin E de Pedro Martínez y José Atienza.

El Club de Remo Barbate ha sumado un bronce por medio del doble scull E de Vicente Hernández y José Cagigas, mientras que el Real Club Mediterráneo de Málaga lo ha hecho en doble scull mixto G con Rachele Zeni.

La World Rowing Masters Regatta ha contado también con la participación por parte andaluza de deportistas de Real Club El Candado, C.D. Remo Sevilla y Real Círculo de Labradores, además del juez-árbitro Daniel Gutiérrez Praena.