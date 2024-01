Vela: Iker Múgica gana el Trofeo Excellence Cup de Optimist en la Bahía de Cádiz

El catalán Iker Múgica, los valencianos Marta Ferrando y Conor Woods, los portugués Guilherme Magalhaes y María Do Mar Costa y la balear Inés Rodado, son los campeones de la 10ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist que el jueves 4 de enero finalizó en aguas de la Bahía de Cádiz.

Los ganadores se valen de una única jornada y tres pruebas para hacerse con los títulos, toda vez que las dos jornadas anteriores la ausencia de viento ha impedido celebrar prueba alguna. La regata se salva gracias a la jornada del jueves, y lo hace in-extremis bajo condiciones muy diferentes a las que se anunciaban, con vientos suaves para una flota con muchas ganas de navegar, que ha tenido que tirar de concentración, olfato y mucha técnica para ver y aprovechar la mayor presión en el área de regatas.

Múgica, regatista del CN de Cambrils, es el campeón absoluto de la prueba andaluza del Trofeo Excellence Cup, la tercera tras las celebradas en Vigo y Palma de Mallorca, y ecuador de un circuito al que le quedan otras tres regatas para terminar, en Torrevieja, Palamós y Valencia. El catalán se vale de dos 1º y un 3º para resolver de su lado el empate a puntos con su compañero de territorial y club, Joan Domingo, subcampeón con dos 2º y un 1º.

Ambos compartían flota, y en la otra navegaba el tercer clasificado, el andaluz Felipe Pachón del CNM Benalmádena, ganador de la primera prueba en su grupo, sumando después un 4º y un 7º. Los tres conforman el podio absoluto y Sub 16 masculino. Entre las niñas la ganadora es la valenciana Marta Ferrando desde el top11 de la general, regatista que mejoró un 18º en la primera prueba con un 4º y un 6º en las otras dos, y junto a ella en el cajón de ganadoras, la catalana Agnés Hadzi Janev y la portuguesa Leonor Lopes, segunda y tercera, respectivamente.

Podio cien por cien portugués en Sub 13 masculino, con la victoria de Guilherme Magalhaes, 9º, 5º y 9º y top10 de la general, seguido de sus paisanos Diogo Costa y Antonio Champalimaud. Entre las niñas vence con mucha solvencia la balear Inés Rodado, segunda absoluta en la categoría, escoltada en el podio femenino por la valenciana Alexandra Wangliu y la catalana Abril Marfa, segunda y tercera por este orden.

Entre los más pequeños, categoría Sub 11, el primer puesto absoluto es para una niña, la portuguesa María do Mar Costa, y entre los niños vence el regatista de Javea, Conor Woods. Completan los podios el torrevejense Arturo Chumilla y el regatista del CN Elcano de Cádiz, Daniel Barrios, segundo y tercero, respectivamente entre los chicos, y las andaluzas Petra Murube del CN Sevilla, subcampeona, y Ana Fernández del RCN de Cádiz en la flota femenina.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en las nuevas instalaciones del CN Puerto Sherry en la playa asfáltica del puerto deportivo, en un acto que contó con la presencia del concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz, José Ignacio González Nieto, junto a Joaquín Valero, presidente de Asociación Española de la clase Internacional Optimist (AECIO), Daniel Martínez y Kiko Sánchez Prieto, comodoro y gerente del CN Puerto Sherry, respectivamente.

Durante el acto se entregaban un total de 26 trofeos, a los cinco primeros clasificados en las categorías Sub 16 y Sub 13, y los tres primeros Sub 11, en todos los casos en versiones masculino y femenino.

La regata que acaba no pasará a la historia por el viento, pero sí puede presumir de organización y un gran ambiente entre los participantes, familiares y técnicos que han recibido el año en El Puerto de Santa María. La regata Ciudad del Puerto en su décimo aniversario, cumple su séptimo año como prueba Excellence y consolida al CN Puerto Sherry como organizador de una de las regatas con más prestigio en el calendario nacional y autonómico.

La 10ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist ha contado con la organización del CN Puerto Sherry en colaboración con la RFEV, el Consejo Superior de Deportes y la Excellence Cup, con el patrocinio de Puerto Sherry, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz, y el apoyo de la Federación Andaluza de Vela (FAV), el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, ABD Consultoría y Soluciones informáticas y Carex Logistic.