Vela: el año arranca por todo lo alto en la Bahía de Cádiz con la X Regata Ciudad del Puerto

Se levanta el telón de un nuevo año en la Bahía de Cádiz, donde este martes día 2 de enero dará comienzo la décima edición de la regata Ciudad del Puerto, incluida en el exclusivo circuito Excellence Cup de la clase Optimist por séptimo año consecutivo. El CN Puerto Sherry se consolida como organizador de una de las regatas con más prestigio en el calendario nacional y autonómico, que atrae a jóvenes de otros paises para formar una de las mejores flotas del panorama náutico.

La regata portuense traspasa la barrera de los 200 regatistas para estrenar un nuevo año en El Puerto de Santa María, de la mano de la mejor cantera y los que serán el futuro de la Vela. Con tal motivo, todos los focos alumbran ya hacia Puerto Sherry, donde desde hace varios días se vive el ambiente previo con entrenamientos y puesta a punto de regatistas y embarcaciones en las nuevas instalaciones del club en la playa asfáltica de Puerto Sherry.

La 10ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup es exclusiva para la clase Optimist y se resolverá a lo largo de tres días hasta el jueves 4 de enero, con la intención de completar un total de nueve pruebas. Tras unos días de calma en la Bahía de Cádiz, el parte meteorológico es más generoso en lo que a viento se refiere, de cara a competir por los títulos de campeón o campeona del Trofeo Excellence Cup, y los ganadores de la regata Ciudad del Puerto en las clases Sub 16, Sub 13 y Sub 11 masculino y féminas.

No será una regata fácil ya que aparte lo numeroso de la flota, en ella competirán algunos de los mejores deportistas situados en el ranking nacional y autonómico. Los regatistas que darán la bienvenida al nuevo año en aguas gaditanas proceden de ocho comunidades autónomas (Andalucía-Cantabria-País Vasco-Canarias-Murcia-Comunidad Valenciana-Galicia-Cataluña) y cinco países (Estonia, España, Finlandia, Portugal y Sudáfrica)

La Regata Ciudad del Puerto que se viene celebrando desde el año 2014 de forma ininterrumpida, daba en el 2018 un salto cualitativo y cuantitativo al conseguir su inclusión en el exclusivo circuito de la Excellence Cup, al que no ha dejado de pertenecer dado el éxito en su desarrollo, primero de la mano del RCN de El Puerto de Santa María y desde hace tres años teniendo al CN Puerto Sherry como único organizador. En esta edición, el Trofeo Excellence Cup de Optimist lo componen seis regatas de las cuales ya se han celebrado dos, una en Vigo y otra en Palma de Mallorca en este mismo mes de diciembre.

La de El Puerto de Santa María será la tercera y supondrá el ecuador del trofeo, al que le quedarán otras tres pruebas en Torrevieja, Palamós y Valencia. Luchando por el título absoluto tras participar en las dos regatas precedentes, se encuentra uno de los anfitriones, el joven Carlos Carrasco del CN Puerto Sherry, situado en el cuarto puesto a solo un punto del tercero.

La 10ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist es una regata organizada por el CN Puerto Sherry en colaboración con la RFEV, el Consejo Superior de deportes y la Excellence Cup, cuenta con el patrocinio de Puerto Sherry, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz, y el apoyo de la Federación Andaluza de Vela (FAV), el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, ABD Consultoría y Soluciones informáticas y Carex Logistic.

Las 13:00 horas del martes día 2 de enero de 2024 es la cita en el área de regatas para comenzar con las pruebas clasificatorias.