Vela: el equipo del Náutico de Cádiz firma una brillante actuación en el Campeonato de España de Cruceros

El equipo del Real Club Náutico de Cádiz, a través de su tripulación de la Escuela de Navegación Taboga, ha realizado una destacada actuación en el Campeonato de España de Cruceros, disputado del 17 al 19 de octubre en aguas de Baiona y organizado por la Real Federación Española de Vela junto al Monte Real Club de Yates de Baiona. El formato exigente de barcos monotipo, combinado con condiciones meteorológicas adversas, elevó el nivel y puso a prueba la experiencia de todas las tripulaciones.

Desde el inicio, las condiciones fueron cambiantes y especialmente duras. El viento, que comenzó suave, subió hasta rachas que rondaron los 35 nudos de sur. A esto se sumó lluvia persistente en la jornada final. Un alto responsable de la RFEV resumió así la situación:

“Las condiciones de hoy han sido muy duras, con ráfagas de más de 30 nudos, acompañadas además de un fuerte y constante aguacero que disminuía la visibilidad, pero todos los equipos han demostrado gran nivel y espíritu deportivo”, destacó Emilio Guzmán, armador del “Taboga”. “Tuvimos que adaptarnos continuamente: de viento muy ligero a ráfagas fuertes, de visibilidad limitada a lluvia persistente. Pero precisamente ahí se juega la vela de calidad.”

La tripulación del RCN Cádiz, compuesta por Antonio Coronilla (patrón), Emilio Guzmán (armador), Santiago Pérez, Rubén Grosso, David Rumbao y José Ramón Romero, afrontó la regata con ambición tras quedar 4.º en la edición anterior. El equipo partía con el objetivo rotundo de mejorar ese resultado. En el campeonato estuvieron firmes, adaptándose al formato de monotipos Figaro cedidos por la organización y lograron entrar en la serie Oro que disputaría la final, en la que ocuparon la quinta posición.

El campeonato, patrocinado por Loterías y Apuestas del Estado, coronó como vencedor al “NJ” del Club Náutico de Hondarribia (País Vasco), seguido del “Solum Tenerife” del RCN Tenerife y del “Loreig” del CN Port d’Aro (Cataluña). La igualdad en la parte alta de la tabla fue máxima, con apenas cinco puntos de diferencia entre los seis primeros clasificados.

La comunidad andaluza estuvo doblemente representada en Baiona: junto al equipo gaditano del Taboga/RNC Cádiz, participó el barco Geointegral Gorbit (RC Marítimo de Sotogrande), campeón de Andalucía de cruceros 2025, integrado por José Ruiz, Vicente Climent, Alfonso Merello Terry, Pepo Romero y Álvaro Moreno.

El Campeonato de España de Cruceros – Trofeo Loterías con el Deporte ha vuelto a situar bajo los focos a los mejores equipos de cada comunidad autónoma, y en esta edición ha brillado también el equipo del Real Club Náutico de Cádiz. Las duras condiciones meteorológicas —viento cambiante, ráfagas intensas, lluvia y visibilidad reducida— han elevado la exigencia, pero la tripulación andaluza respondió con solvencia y espíritu competitivo.

El club desea agradecer a la Real Federación Española de Vela, al Monte Real Club de Yates de Baiona, a la Federación Andaluza de Vela, a sus patrocinadores, REEF, y colaboradores, así como todos los regatistas por su entrega.