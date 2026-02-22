Vela: Dominio del CN Sevilla en los Campeonatos de Andalucía de Techno y Raceboard

Los Campeonatos de Andalucía de Techno y Raceboard han concluido este domingo en aguas de la bahía de Cádiz tras la disputa de la segunda y última jornada, en la que se han completado tres nuevas pruebas bajo vientos de levante que han llegado a alcanzar los 17 nudos de intensidad. La regata ha estado organizada por el Club Náutico Sevilla y el Club Náutico Puerto Sherry, con sede en las instalaciones de este último, en El Puerto de Santa María, por delegación de la Federación Andaluza de Vela.

En Techno Sub 17, el gran protagonista fue Curro Simbad Llorca (CN Sevilla), que supo jugar perfectamente sus cartas para pasar del cuarto puesto al liderato final. El sevillano se benefició del descarte del fuera de línea de la jornada inaugural y firmó hoy tres primeros puestos, proclamándose campeón de Andalucía con dos puntos de ventaja.

La segunda plaza fue para Olivia Sánchez (CN Sevilla), subcampeona absoluta y campeona femenina, gracias a dos segundos puestos en la jornada final y el descarte de un tercero en la primera prueba del día. El podio absoluto, copado íntegramente por windsurfistas del CN Sevilla, lo completó Nicolás Parrado.

A las puertas del podio clasificaron Alfredo José Mainar y Ana García (ambos CN Sevilla), tercer masculino y subcampeona femenina, respectivamente. El podio femenino lo cerró Ana Suárez (CN Puerto Sherry), tercera andaluza desde el noveno puesto absoluto, por detrás de Nacho Parga (CN Puerto Sherry).

En la clasificación femenina absoluta, Ana Suárez fue quinta, superada por las internacionales Marta Dale (Letonia) y Dalma Gadorfalvi (Hungría), deportistas que aprovecharon para preparar la Semana Olímpica Andaluza, que se celebrará en estas mismas aguas la próxima semana.

En Techno Sub 15 no hubo sorpresas y se confirmó el triunfo de Juan Meléndez (CN Sevilla), que selló el título con parciales (2,1,2) tras un intenso mano a mano con el polaco Leonard Wilandt (1,2,1), segundo clasificado a tres puntos del campeón.

El podio absoluto lo completó Pablo Quintero (CN Sevilla), muy regular con tres terceros puestos en la jornada final. La cuarta posición fue para Julia García (CN Sevilla), campeona femenina, seguida por Pablo Martínez de Ubago (Real Club El Candado), tercer masculino andaluz.

El podio femenino lo completaron Natalia Rosso (CN Puerto Sherry) y Julia Tinnert (CN Sevilla), por este orden.

En la clase Raceboard, Curro Manchón (CN Sevilla) se proclamó campeón de Andalucía absoluto con tres nuevas victorias hoy. Le acompañaron en el podio los hermanos Alejandro y Álvaro Rivera, ambos del Club de Vela Dársena, segundo y tercero respectivamente.

A las puertas del podio se clasificó Jacobo López (Club Náutico Fuengirola), que se proclamó campeón de Andalucía Grand Máster, mientras que los títulos Sub 21 fueron para Rafael Aguilera y Eloísa Tarancón, ambos del CV Dársena.

Tras la finalización de la competición, se celebró la entrega de placas de los Campeonatos de Andalucía en las instalaciones del Club Náutico Puerto Sherry, en la playa asfáltica del puerto deportivo.