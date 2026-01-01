Vela: arranca en la Bahía de Cádiz la 12ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup

Cambio de año por todo lo alto en aguas de la Bahía de Cádiz, donde este jueves 2 de enero de 2026 dará comienzo la 12ª Regata Ciudad del Puerto, incluida por noveno año consecutivo en el prestigioso Trofeo Excellence Cup de Optimist, uno de los circuitos más exclusivos y seguidos por la cantera de la vela española. La prueba, organizada por el CN Puerto Sherry, reunirá a más de 150 regatistas procedentes de siete comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana) y ocho países (Canadá, España, Finlandia, Marruecos, Países Bajos, Noruega, Portugal y Suecia), confirmándose como una de las citas más esperadas del invierno.

La regata forma parte de un circuito de siete pruebas repartidas por toda España, de las que ya se han disputado tres, celebradas en Vigo, Palma de Mallorca y Canarias. La prueba andaluza supondrá el ecuador del Trofeo Excellence Cup, que continuará en Torrevieja, Palamós y Valencia.

Más allá de su importancia deportiva, la Regata Ciudad del Puerto destaca por su carácter familiar. Con participantes menores de 16 años y la fecha en la que se celebra, el evento atrae no solo a jóvenes promesas de la vela, sino también a sus familias, generando un ambiente único y de gran convivencia en torno al club y la ciudad. Su celebración tiene, además, un impacto positivo en la economía local, incrementando la actividad turística, la ocupación hotelera y la promoción de El Puerto de Santa María como destino deportivo y de ocio en un entorno privilegiado.

En el plano deportivo, los regatistas competirán por los títulos de la Regata Ciudad del Puerto en las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11, en sus versiones masculino y féminas, además del Trofeo Excellence Cup, reservado al ganador o ganadora absoluto. La regata, celebrada de manera ininterrumpida desde 2014, dio en 2018 un importante salto cualitativo al entrar en el exclusivo circuito Excellence Cup, reconocimiento que mantiene gracias al éxito organizativo, primero bajo el RCN de El Puerto de Santa María y desde 2023 bajo el CN Puerto Sherry.

La lista de favoritos vuelve a ser extensa y de altísimo nivel. Entre ellos destaca el líder provisional del Circuito Excellence Cup, el joven Nicolás Bastard (RCM de El Abra), que llega a Cádiz con el objetivo de defender e incluso ampliar su ventaja. También estarán presentes varios deportistas situados entre los mejores de la general provisional del circuito, como el top6 que ocupa Nicolás Navarro (Alicante), la top10 Emilie Pérez (Canarias), la top13 Inés Rosado (Baleares), Telmo Baqueriza, del Real Club Náutico de San Sebastián, top12, y Pedro Firmeza, del Club Vela Costa Nova, en el top20 provisional.

Entre la representación andaluza destacan los actuales campeones autonómicos, María de las Mercedes Medel (CN Sevilla) y Hugo Quilón (RCMT Punta Umbría) en Sub 16; Petra Murube (CN Sevilla) en Sub 13; y Leo Ortego (CM Fuengirola) en Sub 11. También estará en competición el defensor del título de la pasada edición, el portugués Guillerme Magalhaes Costa.

La organización de la regata corre a cargo del CN Puerto Sherry y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federación Andaluza de Vela (FAV).

La primera salida está programada para este viernes 2 de enero a las 13:00 horas, con tres pruebas previstas cada día hasta completar un máximo de nueve en las tres jornadas que durará la regata. El parte meteorológico anuncia vientos fuertes los tres días, lo que promete un arranque de año tan emocionante como exigente.