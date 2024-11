La Unión, un rival exigente para el Cádiz CF Mirandilla en El Rosal

El Cádiz CF Mirandilla regresa este domingo, 1 de diciembre, a las instalaciones de El Rosal para hacer las veces de local ante La Unión Atlético (12:00 horas), uno de los equipos que se ha encaramado a la zona alta de la tabla clasificatoria. La cita tiene cierto sello de dramatismo, a efectos clasificatorios, por la delicada situación del equipo en el fondo de la tabla.

Francisco Cordero 'Rubio' ha tenido esta semana un doble papel como entrenador y psicólogo. "La verdad es que los chavales parece que se han recompuesto bien de esa derrota. Hemos corregido errores, porque los hubo, pero también hubo cosas buenas. Seguimos en ese proceso de competir con y sin balón y esperemos que demos una buena imagen y además con rendimiento", explicaba el entrenador del filial.

Continua fase de correcciones. "Es cierto que es un hándicap la juventud, pero también es una virtud, entonces tenemos que aprovechar esa juventud para intentar hacer las cosas bien, intentando que no tengan esos errores y esos pequeños detalles que marcan un partido, que vayamos corrigiéndolos para poder competir mucho mejor. Yo creo que en estas dos semanas el equipo sí que ha estado mejor organizado, no se ha descompuesto en muchos momentos y que tenemos que darle continuidad a esos 75 minutos que hicimos tan buenos e intentar que el equipo llegue vivo siempre a final del partido y no por intentar conseguir cosas que no sean conseguido en esos 75 minutos, perder un partido y de la forma que lo hicimos”.

El conjunto murciano. "Es un equipo que tiene jugadores que llevan mucho tiempo en la categoría, jugadores que son competitivos, tienen buen pie, están bien organizados. Es un equipo que no recibe muchos goles, que gana sus partidos por detalles también, pero sabe manejar todas las facetas de un partido, porque si te das cuenta consigue resultados por la mínima. Gana, pierde, si pierde, que son pocas veces, y si tiene que conseguir un punto lo hace. Tiene una buena lectura de partido y nos vamos a encontrar un equipo muy muy competitivo. En todo en todo momento tenemos que estar muy muy atentos, tenemos que ser competitivos para conseguir un buen resultado y que los tres puntos se queden en casa”.