Turno para el Crucero y las regatas Juan de la Cosa y Semana Náutica en la Bahía

Este próximo martes, día 12 de agosto, se presentan en rueda de prensa las regatas 31ª Juan de La Cosa y 54ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María. La convocatoria es a las 12:30 horas en las instalaciones del RCN de El Puerto de Santa María, organizador de ambas pruebas en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, por delegación de la RFEV y la Federación Andaluza de Vela. La Semana Náutica es una regata puntuable para el Campeonato de Andalucía de Crucero 'Circuito' y la Copa y el Campeonato de España de Cruceros, y la Juan de la Cosa es, además, regata clasificatoria para el Campeonato de Andalucía de Crucero en la nueva modalidad 'Familiar'.

Por undécimo año consecutivo, las dos grandes regatas portuenses se unen al objeto de promover y facilitar la participación de regatistas y barcos con base en otros clubes de la provincia gaditana, y también de otras localidades de la costa andaluza y española como Palma de Mallorca, donde acaba de finalizar la 43 edición de la Copa del Rey Mapfre en Palma de Mallorca con buenos resultados para la vela andaluza.

El jueves día 21 de agosto comenzarán de forma simultánea la regata homenaje al insigne cartógrafo Juan de la Cosa y la regata de alto nivel de Crucero más antigua de España conocida como 'la decana'. A partir de ese día, las tripulaciones competirán durante cuatro jornadas; dos para conocer al vencedor de la treinta y una edición de la regata Juan de La Cosa y hasta el domingo día 24 para descubrir al ganador del catavino de oro de crucero número cincuenta y cuatro, trofeos que defiende la embarcación 'Brujo' del armador Federico Linares con base en el RCN de Cádiz.

Estos y otros detalles se contarán en la rueda de prensa que se celebra este martes a las 12:30 horas, en un acto que presidirá Santiago Villagrán como presidente del RCN de El Puerto de Santa María y al que confirman asistencia el alcalde de El Puerto de Santa María, vicepresidente y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo, y el concejal de Deportes y Parlamentario andaluz, José Ignacio González Nieto.

La 31ª Regata Juan de la Cosa está organizada por el RCN de El Puerto de Santa María, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Federación Andaluza de Vela, la Junta de Andalucía, la Delegación de Gobierno de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, gracias al patrocinio principal de Grupo Caballero.

La 54ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María es una regata organizada por el RCN de El Puerto de Santa María, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Federación Andaluza de Vela, la RFEV, la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Vistahermosa Club de Golf, Fundación Caja Rural del Sur y un grupo de empresas que completan Catunambú, Cruzcampo, Coca-Cola, Señorío de Montanera, Cádiz Sea Experience, Rohde Nielsen, Rives, Williams&Humbert, Viento Creativo, Grupo Merino, Grupo Grosso, Inés Rosales, Frigo, la Venencia, y los diarios La Voz de Cádiz y Diario de Cádiz.