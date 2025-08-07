Tres españoles, nominados al Balón de Oro

Lamine Yamal posa con su galardón en los Premios Laureus como mejor irrupción del año.pasado

Lamine Yamal, Pedri y Fabian Ruiz figuran en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro, dominada por el PSG con nueve nombres y que no contiene ningún antiguo ganador, indicaron este jueves los organizadores.

Con cuatro jugadores, el Barcelona es el segundo club con más representantes en la lista de candidatos al prestigioso premio que será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París, puesto que también figuran el polaco Robert Lewandowski y el brasileño Raphinha.

El club catalán, ganador de la Liga, la Copa y la Supercopa de España, se quedó a las puertas de la final de la Liga de Campeones y también opta al premio de mejor club del año, además de haber colado a su técnico, el alemán Hansi Flick, en la lista de postulantes al premio Cruyff al mejor entrenador del año.

Lamine Yamal figura como uno de los principales candidatos junto con el francés Ousmane Dembelé. El atacante de 18 años defenderá también su trofeo Kopa, a mejor jugador sub-21, un galardón en el que nadie ha repetido hasta ahora.

Pedri, de 22 años, figura entre los candidatos por segundo año, tras haber quedado en el puesto 24 en 2021.

A sus 36 años, Lewandowski es candidato por novena vez, tras haber sido segundo en 2021, mientras que Raphinha aparece entre los 30 finalistas por primera vez.

El Real Madrid, por su parte, contará con tres nombres, el brasileño Vinicius y el inglés Jude Bellingham, segundo y tercero de la pasada edición, pero también el francés Kylian Mbappé, que tiene sus opciones gracias a la Bota de Oro ganada la pasada campaña, y que fue tercero en 2023.

España es con tres representantes, los mismos que portugal (los parisienses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha), el tercer país mejor representado en la lista, solo superado por los cuatro ingleses (Bellingan, Harry Kane, Declan Rice y Cole Palmer) y los cuatro franceses (Dembélé, Mbappé, Desiré Doué y Michael Olise).

Premio Kopa

El español Lamine Yamal, ganador del trofeo Kopa, el Balón de Oro de menores de 21 años, en 2024 repite entre los candidatos para el de 2025, al que también opta por segundo año consecutivo su compatriota y compañero en el Barcelona Pau Cubarsí, además del madridista Dean Huijsen, indicaron este jueves los organizadores.

El brasileño Estevao, recién llegado al Chelsea procedente del Palmeiras, el francés Désiré Doué y el portugués Joao Neves, campeones de Europa con el PSG, el francés del Lille Ayyoub Bouaddi, el inglés del Arsenal Myles Lewis-Skelly, el portugués del Oporto Rodrigo Mora, y el turco del Juventus Kenan Yildiz, completan la lista de candidatos a un galardón que será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París.

Tres de los candidatos al trofeo Kopa figurarán en la lista de los 30 pretendientes al Balón de Oro, que será anunciada en unas horas por France Football, adelantaron los organizadores.

Además de Yamal, de 18 años, uno de los favoritos para el premio máximo, optarán al mismo los dos jugadores del PSG, Doué y Neves, ambos de 20, autores de una gran temporada con su club que por vez primera en su historia alzó la Liga de Campeones consiguiento un brillante triplete.

Cubarsí, de 18 años, se ha convertido en uno de los pilares de la zaga del campeón de España, el único defensa de la lista de nominados elaborada por las redacciones de France Football y L'Équipe junto a Huijsen, de 20 años, una de las revelaciones del Bournemouth, lo que le valió su traspaso al Real Madrid, y Lewil-Skelly, de 18 años, mejor lateral izquierdo del Arsenal.

Estevao, de 18 años, al que muchos consideran el nuevo Messi, tendrá que demostrarlo en su nueva etapa en el Chelsea, tras haber brillado en el Palmeiras, con 20 goles y 10 asistencias.

Las buenas actuaciones de Yildiz con la Juve le han abierto las puertas de la selección turca a sus 20 años, lo mismo que le ha sucedido Rodrigo Mora a los 18, a quien sus prestaciones en el Oporto le permitieron ganar la Liga de las Naciones con Portugal.

El más joven de los candidatos es Bouaddi, de 17 años, el único centrocampista junto a Neves, un talento nato que combina con una sorprendente madurez.