Los jugadores del Crystal Palace ofrecen el título de campeones a sus aficionados.
Los jugadores del Crystal Palace ofrecen el título de campeones a sus aficionados. / Tolga Akmen | Efe

El título del Crystal Palace sobre el Liverpool, en imágenes (2-1)

El conjunto londinense conquistó la Community Shield en la tanda de lanzamientos desde el punto de penalti y repitió en el segundo trofeo de su historia tras la 'Cup'

Redacción Deportes

Londres, 10 de agosto 2025 - 19:17

Imponiéndose a los 300 millones en fichajes del Liverpool, que jugó con sus cuatro nuevas caras en Wembley, el Crystal Palace, un club que solo ha gastado dos millones este verano, ganó este domingo la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) en la tanda de penaltis (2-2/3-2).

Los de Oliver Glasner, que suman el segundo título de su historia en apenas unos meses, sellaron la Community Shield en una tensa tanda de penaltis en la que Dean Henderson fue fundamental y en la que Mohammed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Eliott erraron sus lanzamientos.

